Monza, crolla parte del tetto durante la ristrutturazione: feriti due muratori

Il tetto parzialmente crollato nell'immobile di via Rivolta a Monza

Monza, 8 marzo 2023 - Due muratori sono rimasti coinvolti nel cedimento strutturale di una parte del tetto di una palazzina per cui stavano lavorando alla ristrutturazione in via Rivolta nel quartiere San Biagio di Monza. E' successo verso le 14.45.

E' scattato l'allarme e la richiesta di soccorso al 118 è partita per i due operai che lavoravano nel cantiere di 23 e 51 anni in codice rosso, che fortunatamente si è trasformato in un codice giallo soltanto per il 51enne, trasportato all'ospedale San Gerardo per la lussazione di una spalla, mentre l'altro muratore ha rifiutato il trasporto.

Ignote al momento le cause del cedimento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco che stanno procedendo alle verifiche e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. La strada dove al civico 8 si è verificato il crollo è stata transennata, insieme anche a via Cantù, che si trova all'angolo con via Rivolta e un tratto di via Caronni a partire da via Giulini, dove il transito dei mezzi è stato vietato.