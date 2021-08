Ultimo giorno con l'Italia tutta in zona bianca. Da domani la Sicilia passerà in giallo con le conseguenti restrizioni. L'Isola è la prima regione a cambiare colore, dopo il via libera a fine luglio dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid-19 basati sulle ospedalizzazioni. Tornano quindi le mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. Ma adesso tremano anche Sardegna e Calabria che rischiano di passare in giallo. Intanto, secondo quanto emerge dai dati dell'Istituto superiore di sanità, la Pandemia di Coronavirus in Italia sta vivendo una fase di stabilità dopo gli aumenti dei nuovi contagi dovuti alla diffusione della variante Delta, più contagiosa e secondo alcuni studi anche più letale. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 45.601 nuovi casi di contagio, un aumento del 4% rispetto ai sette giorni precedenti. La media dei nuovi casi giornalieri a oggi è di circa 6.500 casi e si è mantenuta stabile nell'ultima settimana. Ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi sono in lieve aumento ma si mantengono bassi rispetto al numero di casi registrati grazie alla protezione offerta dalle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati Iss sull'efficacia vaccinale, i vaccinati con ciclo completo hanno quasi l'80% di probabilità in meno di essere infettati dal virus Sars-Cov-2 rispetto a chi non si è vaccinato, ma questa percentuale supera abbondantemente il 90% nell'abbattimento del rischio di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi rispetto a chi non ha ricevuto neanche una dose di vaccino. La percentuale dei posti letto di terapia intensiva occupati dai pazienti con Covid è salita dal 5% della settimana scorsa al 6%, mentre quella delle aree mediche non critiche è stabile al 7%. La media degli ultimi sette giorni dei decessi si mantiene intorno a 46 al giorno e comunque al di sotto dei 50.

Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di là del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown. Le mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche al'aperto. Teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma vigono le stesse regole della zona bianca, quindi sempre con l'utilizzo del Green pass. Anche i ristoranti restano aperti sia all'interno (con il Green pass) che all'aperto (anche senza), ma in zona gialla il limite di commensali al tavolo è di quattro persone, con una deroga per i conviventi. Con il ritorno a scuola a settembre la presenza in classe al momento è garantita al 100% a meno che non si verifichino necessità di quarantene o focolai di contagi da Covid-19.

Non è un caso che nelle regioni con la più bassa percentuale di vaccinazioni si registrino numeri più alti sul fronte contagi e terapie intensive. Esemplare il caso della Sicilia che con la più bassa parcentuale di popolazione immunizzata (62%) è la prima a retrocedere in zona gialla. Nell'isola il tasso di occupazione delle terapie intensive è pari al 12,1% (contro la soglia del 10%), mentre l'occupazione di posti letto in area medica è del 19,4% (contro il 15% di soglia) e si registra una incidenza a 7 giorni (20-26 agosto) più alta di tutta Italia con 200,7 casi per 100mila abitanti contro la soglia di 50. Ma come si è arrivati a questo punto? Tra i fattori che hanno certamente determinato l'aumento dei contagi c'è quello legato al turismo. L'Isola ha infatti visto nelle scorse settimane un boom nell'afflusso di turisti (oltre il 7% in più rispetto ai dati del 2019) che ha portato circa 2 milioni di persone in regione. A questo va aggiunta l'alta percentuale di persone che non hanno voluto sottoporsi al vaccino. In Sicilia, al momento, ad aver ricevuto la dose di siero è il 62% della popolazione, il dato più basso del Paese. Non va meglio in Sardegna: 67% di vaccinati con l'11,2% di occupazione nelle terapie intensive e il 14% in area medica. E ancora in Calabria, dov'è vaccinato il 65% della popolazione e nei reparti si registra il 15,2% di occupazione di posti letto, con il 5,9% nelle terapie intensive. Permangono forti differenze a livello regionale. Le prossime indiziate a passare in giallo potrebbero essere la Sardegna, che supera il limite dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e ha raggiunto la soglia limite per le terapie intensive e i reparti ordinari, e la Calabria, al 16% in area medica e oltre l'incidenza dei nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Sono 5.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.860. Sono invece 37 le vittime in un giorno, rispetto alle 54 di ieri. Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto al giorno precedente. Sono 223.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano 293.464. In aumento il tasso di positività che oggi è del 2,67%, rispetto al 2,34% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 141.047, con un incremento di 1.619, secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute. I dimessi-guariti salgono a 4.260.106 in totale, con un incremento di 4.298 nelle ultime 24 ore

Sono 447 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia con 34.590 tamponi effettuati. In lieve crescita il tasso di positività, passato dall'1,2% di ieri all'1,3% odierno. I morti per Covid sono 5, per un totale di 33.914 vittime dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva: +3, per un totale di 45 posti letto occupati, sia nei reparti ordinari: +1, per 332 ricoveri complessivi. Per quanto riguarda i casi per provincia, la più colpita è quella di Milano con 111 nuovi positivi, seguono Brescia con 75, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.

La Sicilia si riconferma prima regione per nuovi casi (1.369), seguita da Emilia-Romagna (+605) la quale comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare, la terza regione con il maggior numero di casi è la Toscana (+528). Al contrario in Valle d'Aosta si contano 3 nuovi positivi.

VENETO

Cala di qualche centinaio, rispetto a ieri, il numero dei positivi al Covid in Veneto, che registra 513 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si contano anche due morti. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 453.901, mentre quello delle vittime a 11.683. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.939 (+130). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 214 (-6), rimangono invece invariati i pazienti in terapia intensiva, attualmente 51.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,58%. Sono inoltre 4.745 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,36%). Oggi si registra il decesso di una donna, di 76 anni, ricoverata all'Ospedale di Trieste con patologie pregresse; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.017 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.544, i clinicamente guariti 75 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.112. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 110.581 contagi (il dato è stato ridotto di due unità a seguito di revisione dei casi) con la seguente suddivisione territoriale: 21.977 a Trieste, 51.516 a Udine, 22.198 a Pordenone, 13.362 a Gorizia e 1.528 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un tecnico, un infermiere e un operatore socio-sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due operatori. Infine, sono stati registrati due casi positivi al rientro dall'estero (Costa d'Avorio e Stati Uniti).

PIEMONTE

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 240 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 26.643 tamponi eseguiti, di cui 22.326 antigenici. Dei 240 nuovi casi, gli asintomatici sono 102 ( 42,5%). I casi sono cosi' ripartiti: 27 screening, 145 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 5 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Il totale dei casi positivi diventa quindi 376.037. I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri); quelli non in terapia intensiva 146 (+ 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.542. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 e' stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

VALLE D'AOSTA

In Valle d'Aosta oggi si contano 4 nuovi positivi su 882 tamponi.

P.A. TRENTO

In Alto Adige sono 34 i nuovi casi di Covid su 5.777 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Dal primo agosto non si registrano decessi per un dato complessivo di 1.184 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al Coronavirus in provincia di Bolzano.

P.A. BOLZANO

LIGURIA

In Liguria 172 tamponi su 7.491 tamponi.

TOSCANA

Sono 528 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 511 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico, che portano il totale a 270.534. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 251.949 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.749 tamponi molecolari e 5.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Si registrano 2 nuovi decessi. Sul fronte della pressione ospedaliera, i ricoverati sono 472 (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più).

EMILIA ROMAGNA

Sono i 605 nuovi positivi al Covid 19 su 22.514 tamponi effettuati (2,6%), e 235 sono asintomatici. Crescono i guariti (+324). Il 97,1% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. Sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Cala l'età media dei nuovi positivi, che si attesta a 34,4 anni. Continua intanto la campagna vaccinale antiCovid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni: alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.823.224 dosi; sul totale sono 2.675.349 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 255 nuovi casi di 'Covid-19', il 14,6% rispetto ai 1.751 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 16,9% con 222 casi su 1.311 tamponi); per il quarto giorno consecutivo e' cresciuto il tasso d'incidenza cumulativo su 100 mila abitanti e ora e' a 85,32 (ieri era a 81,52). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 110.222. Sono 85 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri, 4 piu' di ieri, e 13 nei pronto soccorso (+3), in attesa di un posto nei reparti 'Covid-19'. Nelle terapie intensive ci sono 16 pazienti (+4). Nelle Marche ci sono anche 3.439 persone in isolamento domiciliare (+144), mentre sono diventati complessivamente 103.652 i dimessi-guariti (+107). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica resta fermo a 3.046 morti.

UMBRIA

Ancora un giorno con più guariti dal Covid: 128, rispetto ai nuovi positivi, 115. In Umbria non si registrano nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono ora 1.771, 13 in meno di sabato. Tornano invece a crescere i ricoverati in ospedale, 58, sei in più, sette dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.732 tamponi e 5.579 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,57 per cento (stabile rispetto a sabato mentre era 1,87 lo stesso giorno della scorsa settimana).

LAZIO

Oggi su oltre 5 mila tamponi nel Lazio e oltre 12 mila antigenici per un totale di quasi 18 mila test, si registrano 349 nuovi casi (-98), sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto, 5 i decessi (+3), 441 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+1), 541 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 127. "Il 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Risultato analogo alla Danimarca con una popolazione simile al Lazio" sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Intanto dall'1 settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.

CAMPANIA

L'Unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 564 su 17.005 test effettuati. Tre i nuovi decessi. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 di cui 20 occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 dei quali 352 occupati.

ABRUZZO

In Abruzzo sono 111 i nuovi contagi su 9.280.

MOLISE

In Molise 10 casi su 322 tamponi processati.

PUGLIA

Sono 198 i nuovi casi registrati in Puglia su 10.156 test eseguiti, con una incidenza dell'1,9%. Mentre si registra un solo decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.259.637 test e sono 4.683 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 263.229, mentre sono 251.843 i pazienti guariti dal virus Sars CovII.

BASILICATA

Con 1.174 tamponi molecolari processati, sono stati accertati 73 nuovi positivi in Basilicata. Nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso, mentre sono 57 i guariti. Attualmente le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 47, nessuna in terapia intensiva. I casi attuali di positivi al Covid in regione sono 1.345, di cui 1.298 in isolamento domiciliare.

CALABRIA

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.073.989 (+3.529). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.084 (+358) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

SICILIA

I nuovi casi registrati sono 1.139, in flessione di 542. Bisogna però rilevare il numero inferiore di tamponi processati, 20.116 e che determina un tasso di positività in calo al 5,66%. Si incrementano i decessi, 19 (+8), ma su questo numero la Regione rende noto che la regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 6 ieri, 9 il 26 agosto, 2 il 25, 1 il 23, e 1 il 17 luglio. I guariti sono 716, gli attuali positivi crescono di 404 raggiungendo il numero totale di 26.929. Ad aumentare sono anche i ricoveri nei reparti ordinari, 798 (+20), lievissimo incremento delle terapie intensive a 104 (+1) con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 26.027 persone. I nuovi contagi sono così distribuiti: Messina 288, Catania 176, Trapani 160, Siracusa 152, Palermo 143, Caltanissetta 105, Agrigento 57, Enna 48 e Ragusa 10.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano oggi 187 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2994 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6702 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (4 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (+ 7 rispetto a ieri), 7728 sono i casi di isolamento domiciliare (138 in meno rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 63 anni e una donna di 70, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 63 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna. Dalla Regione fanno sapere che non sono stati compresi i dati provenienti da Carbonia, Oristano, Nuoro e Olbia, perché non pervenuti.