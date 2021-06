Ospedali svuotati da inizio aprile del 90% e da 14 settimane consecutive va avanti la discesa dei nuovi casi. Continuano i dati positivi sul Covid-19 in Italia, come sottolinea il monitoraggio della Fondazione Gimbe, ma il presidente Nino Cartabellotta mette in guardia sulla pericolosità della variante Delta che si sta diffondendo in Europa. Secondo il report Ecdc appena pubblicato, questa variante è del 40-60% più contagiosa di quella alfa (inglese) e determinerà entro fine agosto il 90% delle infezioni. Per quanto riguarda l'andamento della pandemia, ieri in Italia si sono registrati 951 contagi e 30 morti. La regione con il maggior numero di casi è stata la Sicilia (158), seguita da Lombardia (131) e Campania (110).

A fronte di 32.980 tamponi effettuati, ieri sono stati accertati 131 i nuovi positivi (0,3%, leggermente al di sotto della media nazionale). Il totale complessivo dei decessi è 33.761 (+3) I nuovi casi per provincia: Milano: 50 di cui 25 a Milano città; Bergamo 5; Brescia 12; Como 4; Cremona 4; Lecco 1; Lodi 6; Mantova 8; Monza e Brianza 21; Pavia 2; Sondrio 1; Varese 12.

Veneto

Sono 35 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c'è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.197, quello delle vittime resta invariato a 11.608. Ancora in calo i numeri ospedalieri. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 297 (-7), dei quali 268 (-4) in area medica, e 29 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 4.827.

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta 2 nuovi casi positivi di Covid, il totale è di 11.678 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 35, di cui 1 ricoverato. Nessuno in terapia intensiva e 34 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 473.

Piemonte

In Piemonte il totale dei ricoverati in terapia intensiva per Covid scende a 17, con il calo di 6 registrato oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione; negli altri reparti ci sono 202 pazienti (+2 rispetto a ieri). I casi positivi sono 36, con un tasso dello 0,3% rispetto ai 13.877 tamponi diagnostici processati (9.171 antigenici). C'è stata una vittima, i guariti sono 101 in più, le persone in isolamento domiciliare sono 1.048.(- 6 rispetto a ieri).

Alto Adige

In Alto Adige sono 8 i nuovi casi di Covid su 2.616 tamponi processati. Da dodici giorni non si registrano decessi per un dato complessivo che resta di 1.180 vittime. I guariti totali sono 73.469. Stabile il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali, 6 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 72 nuovi casi di Covid e il decesso di una 96enne in provincia di Modena. Lo comunica l'ente regionale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-2 rispetto a ieri), 196 quelli negli altri reparti Covid (-7). Da inizio pandemia in regione ci sono stati 386.512 casi di Covid con 13.251 decessi.

Toscana

Sono 73 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 13.953 test, di cui 6.834 tamponi molecolari e 7.119 test rapidi. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Rispetto a ieri sono aumentati i contagi giornalieri (erano 50), a fronte di un numero di test di poco superiore (erano 13.803). Si registra un nuovo decesso: un uomo di 85 anni.

Umbria

Prosegue il calo dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri: oggi sono 23, due in meno di ieri, mentre resta invariato a due il numero dei posti occupati nelle terapie intensive. Secondo i dati della Regione aggiornati al 24 giugno, i nuovi casi di positività accertati sono nove. I guariti sono 54 e di nuovo non si registrano vittime. Gli attualmente positivi sono 836. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.844 test antigenici e 1.524 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo pari a 0,26 per cento che sale a 0,6 rispetto ai soli molecolari.

Marche

Sono solo 12 i positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra 898 nuove diagnosi, con rapporto positivi/testati 1,3%. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.858 tamponi: 898 nel percorso nuove diagnosi (di cui 229 screening con percorso Antigenico) e 960 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%).

Abruzzo

Sono 40 (di età compresa tra 10 e 84 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74.694. Il bilancio dei pazienti deceduti fa segnare un nuovo caso e sale a 2.512 vittime.

Basilicata

In Basilicata sono stati processati 673 tamponi molecolari: 28 sono risultati positivi al Covid. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 28 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è di 886. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 567.

Puglia

Su 6.292 test per l'infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia, sono stati registrati 42 casi positivi (il tasso di positività è dello 0,6%). Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test: 241.154 sono i pazienti guariti, mentre 5.312 sono i casi attualmente positivi.

Calabria

Sono 31 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.574 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 920.745 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.794. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.223 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 61.551 (+186 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 87 (-5 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 6.020 (-157).

Sardegna

Sono 57.162 i casi di positività al Covid complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 16 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.367.138 tamponi, per un incremento complessivo di 3.055 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.489 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (-11 rispetto al monitoraggio precedente) e 5 in terapia intensiva (+1).

"In Lombardia abbiamo a giugno come variante prevalente la variante alfa, quella inglese, al 64% e l'indiana divisa in due: la variante Delta al 3,2 per cento e la K alla 0,8. Poi ci sono la brasiliana all'1 e la sudafricana al 2 per cento - ha detto l'assessore Letizia Moratti -. Questo è il quadro che presenta numeri più alti rispetto a settimana scorsa perché li abbiamo sequenziati tutti e ciò innalza i numeri rispetto alle varianti. I vaccini sono l'arma più efficace". E proprio sui vaccini, la regione ha raggiunto e superato la soglia di 8 milioni di somministrazioni di vaccini anti-Covid. La variante Delta è comunque in costante evoluzione. Oltre alla versione più nota, chiamata B.1.617.2, ne esistono altre due: la B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3, meno preoccupanti della Delta e ormai distinte anche per nome, visto che sono chiamate entrambe Kappa. Il nome completo della Delta Plus è B.1.617.2.1, a indicare la stretta parentela con la variante Delta (B.1.617.2), dalla quale si distingue soprattutto per una mutazione, la K417N, che ha 'scippato' alla variante Beta vista per la prima volta in Sudafrica. Anche questa mutazione si trova nella proteina Spike, l'arpione molecolare con cui il virus invade le cellule.

