Mentre la campagna vaccinale è pronta a subire un'ulteriore accelerazione, con l'apertura delle prenotazioni a tutti fino ai 16 anni di età, a partire dal 3 giugno, si assiste a una nuova giornata relativamente tranquilla sul fronte contagi, anche se la guardia - raccomandano esperti e politici - non va abbassata. Oggi i nuovi casi in Italia sono 3.738, i morti invece sono 126. Si torna quindi a scendere sotto soglia 4.000 casi. Il tasso di positività è all'1,5%, in calo di due decimali rispetto a ieri. Anche le notizie sui parametri che indicano l'andamento della pandemia in Italia continuano a essere confortanti. L'Rt nazionale - si è saputo ieri - è ulteriormente calato, arrivando a 0,72 rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. Ed è diminuita anche l'incidenza (i casi totali ogni 100mila persone): tra il 21 e il 27 maggio 2021 è di 47 (una settimana fa era 66). Si dimostra ottimista anche il presidente dell'Istituto superiore della sanità (Iss) Silvio Brusaferro: "In Italia la decrescita è maggiore rispetto ad altri paesi europei. Tutte le regioni, con un RT sotto l'1, hanno una classificazione di rischio bassa". Resta assolutamente prevalente, infine, la variante inglese del Covid: l'88% dei casi attualmente positivi è "targata" UK. All'1%, invece, la variante indiana, l'ultima a diffondersi con percentuali di massa in tutto il mondo.

E intanto arrivano le prime regioni in zona bianca. A quanto pare, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire dal 31 maggio, per la quale Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Per la Sardegna si tratta di un ritorno: è stata, infatti, la prima (e finora unica) regione a diventare zona bianca, dal 28 febbraio al 22 marzo. Per Friuli Venezia Giulia e Molise, invece, si tratta di una prima volta. Secondo il Quotidiano Sanità, invece, dal 7 giugno, se dovessero essere confermati i dati di questa settimana, saranno zona bianca anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Oggi, venerdì 28 maggio, i nuovi casi di Covid-19 sono 3.738, mentre i decessi sono stati 126. I test in totale sono stati 249.911. Il tasso di positività è all'1,5%, in leggero calo rispetto all'1,7% di ieri. Diminuisce anche la quota di occupazione delle Terapie intensive: sono diminuite di 64 unità rispetto a ieri. Lo stesso accada per i letti nei reparti normali con sintomi da Covid-19: attualmente sono ricoverate 7.192 persone, -515 rispetto a ieri. Ora in tutto ce ne sono 1.142 occupate. Ieri i nuovi casi erano stati 4.147, contro i 3.937 di mercoledì. I tamponi erano stati 243.967, 17mila meno di mercoledì, con il tasso di positività che era salito dall'1,5 all'1,7 per cento. Giovedì erano aumentati i decessi, 171 (mercoeldì121).

La Lombardia resta la prima regione per numero di casi in giornata, anche se rispetto a ieri sono in diminuzione. Oggi, 28 maggio, si sono registrati 661 nuovi positivi al tampone, con 29 morti. Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-12, 248) sia negli altri reparti (-66, 1.233). Il totale complessivo dei morti arriva a 33.580 in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 189 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 85 a Milano città, 84 a Varese, 68 a Monza e Brianza, 67 a Bergamo, 55 a Brescia, 52 a Como, 37 a Pavia, 28 a Mantova, 24 a Lecco, 15 a Cremona, 10 a Lodi e Sondrio. Ieri erano stati 739 i nuovi casi di Covid-19, di cui 53 "debolmente positivi". I morti, invece, erano stati 41. I tamponi effettuati erano stati 44.390 (di cui 28.309 molecolari e 16.081 antigenici), con un indice di positività pari all’1,6%.

Dati che rivelano una situazione per il momento sotto controllo in tutte le regioni. Ecco alcuni esempi. In Toscana, per esempio, gli attualmente positivi sono in calo del 3,7% rispetto a ieri, con un totale di 301 nuovi casi e 16 morti. Bene anche il Veneto che, come annunciato dal governatore Luca Zaia e come conferma Quotidiano Sanità, punta a diventare zona bianca a partire dalla fine di settimana prossima. I contagi di oggi sono 189, mentre le vittime sono 5. Si allenta la pressione sugli ospedali, con una diminuzione di 24 unità nell'occupazione dei posti letto. Il Friuli Venezia Giulia, che sarà invece zona bianca da lunedì 31 giugno, conta 21 nuovi casi e un solo decesso: il tasso di positività è appena oltre lo 0,3%. E sul fronte tasso di positività arrivano buone notizie anche dalla Puglia: è sceso di mezzo punto percentuale, passando dal 3,69 al 3,19%. Dei 7.834 test processati, 250 hanno dato esito positivo. Le vittime totali sono 10. Capitolo Emilia Romagna: sono 258 i nuovi casi registrati su un totale di 22.685 tamponi processati. Il tasso di positività è all'1,1%, con un calo di persone positive che si attesta sulle -903 unità. I morti sono 4. La Calabria conta oggi 105 positivi oggi su 2.486 tamponi esaminati. I decessi sono 5, mentre l'occupazione delle terapie intensive cala di un'unità. Appena superiore all'1% (1,2%) il tasso di positività in Piemonte, dove oggi si sono registrati 279 nuovi casi (119 dei quali asintomatici), su 23.081 tamponi analizzati. Sette i decessi, mentre arrivano buone notizie dagli ospedali: 112 le persone uscite dal ricovero. E' al secondo posto in numeri assoluti per nuovi contagi dietro la Lombardia, invece, la Campania. Oggi si contano 477 nuovi casi su 11.115 tamponi. Sono segnalati anche 15 decessi (dieci nelle ultime 48 ore).

In tutto, secondo quanto riportato dalla Fondazione Gimbe, alle 6 del mattino di oggi erano state somministrate 32 milioni e 958.928 dosi di vaccino, pari al 92% delle fiale consegnate (35 milioni 776.077 in totale). Ha completato il ciclo vaccinale 11 milioni e 206.454 persone, il 18,8% della popolazione italiana.