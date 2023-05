Covid, nuove le regole per l'uso delle mascherine negli ospedali Lodigiani

Lodi, 10 maggio 2023 - Cambiano le regole di accesso nei quattro ospedali dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi.

Resta l’obbligo di indossare mascherine FFp2 per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, all’interno dei reparti con pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura: Dipartimento Medico, Dipartimento Chirurgico, Dipartimento Emergenza Urgenza, Dipartimento Oncologico/Hospice, Dipartimento di Riabilitazione, Reparti di Subacuti e l’Ospedale di Comunità, Reparti dove sono presenti casi COVID isolati.

Questo vale anche per lavoratori, utenti e visitatori negli ambulatori e relative sale. Inoltre, in caso di presenza di pazienti con sintomatologia respiratoria, l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari, accompagnatori e visitatori, è esteso anche agli altri reparti e sale d’attesa.

Presso i restanti Dipartimenti/Reparti è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari, accompagnatori e visitatori se presenti pazienti con sintomatologia respiratoria e pazienti fragili, anziani o immunodepressi.

Cambia leggermente la situazione in poliambulatori, ambulatori, servizi di radiologia e diagnostica per immagini, commissione invalidi e in tutti gli ambulatori in cui si presta assistenza diretta, effettuando visite o somministrazioni di farmaci (compresi i vaccini) e le relative sale di attesa: per gli operatori c’è l’obbligo di indossare FFP2, mentre per i pazienti/utenti/accompagnatori è sufficiente la “mascherina chirurgica”.

I pazienti/utenti del Servizio di Farmacia Ospedaliera di Lodi, non devono indossare dispositivi. Lo stesso vale per le camere mortuarie. Non è previsto l’uso di dispositivi di protezione respiratoria nei connettivi e negli spazi ospedalieri siti al di fuori dei reparti di degenza/servizi.

Non si usa la mascherina anche nelle aree di attività non sanitarie (uffici, sale riunioni, aule corsi); nelle sale di attesa delle strutture non sanitarie; nelle aree adibite a bar, mensa-refettori o negli spazi ristoro. Resta tuttavia fortemente consigliato adottare l'uso della mascherina a chi presenta sintomi respiratori. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, invece, i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili e i soggetti che devono comunicare con una persona con disabilità. E’ importante, comunque, garantire sempre una costante igiene delle mani.

Intanto, sempre l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, offre ancora, agli aspiranti infermieri, un corso di laurea sotto casa. Si studia in un ambiente qualificato, a misura d’uomo e soprattutto, c’è più occasione di trovare lavoro, dato che il territorio ha necessità costante di reperire operatori formati. Mercoledì 24 maggio 2023, quindi, dalle 15 alle 16.30, il Corso di Laurea in Infermieristica accoglierà, presso la sede di Via Fissiraga a Lodi, gli studenti che, dopo il diploma di scuola media superiore, intendono intraprendere questo percorso professionale.

L’Open Day di orientamento si svolgerà in aula, fino ad un massimo di 33 iscritti, con la possibilità di collegarsi anche su piattaforma Zoom. Alle future matricole verranno illustrate le finalità, i contenuti e gli spazi della sezione di Lodi. Durante l’Open Day sarà distribuito materiale informativo sul Corso di studio e sui servizi dell’Ateneo e sarà possibile visitare le aule e i locali dedicati agli studenti universitari.

Per partecipare è necessario iscriversi all’Open Day utilizzando il link https://docs.google.com/forms/d/1542zF-cZkGuQtctl3svjTlIHAfVcNtEakfPc-soKdjk/edit

Per maggiori informazioni, invece, è possibile visitare il sito: https://www.asst-lodi.it/corso-di-laurea-in-infermieristica.