Covid in Lombardia, a novembre in calo i nuovi casi e i ricoverati

Milano, 8 novembre 2024 - Covid ancora in calo in Lombardia. I nuovi casi Covid registrati dal 31 ottobre al 6 novembre sono stati 1.019 contro i 1.705 della settimana 24-30 ottobre. In Lombardia l’occupazione di posti letto da parte di malati di Covid è stata del 2.4 per cento. Tredici i pazienti ricoverati in terapia intensiva con una occupazione dei posti letto pari allo 0,7 per cento. Tutti indici inferiori al monitoraggio di fine ottobre

E' quanto indica l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, pubblicato sul sito dell'Iss.

Anche a livello nazionale i nuovi casi sono in calo nell’ultima settimana. In totale 3.911 nuovi positivi, circa un terzo in meno rispetto ai 5.799 del periodo 24-30 ottobre. I decessi sono stati 96, rispetto ai 108 della settimana precedente. A fronte di 65.685 tamponi (erano stati 79.599 la settimana prima), il tasso di positività scende dal 7,3% al 6%. L'unica regione in cui i casi crescono è il Veneto (795 contro 737).

Nel periodo 31 ottobre-7 novembre l'incidenza è pari a 7 casi per 100.000 abitanti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (10 casi/100.000). L'indice di trasmissibilità Rt, calcolato con dati aggiornati al 6 novembre e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 29 ottobre è di 0,62 (0,57-0,68), in lieve riduzione rispetto al valore di 0,71 (0,66-0,77) al 22 ottobre.

Numeri positivi anche sul fronte ricoveri. Al 6 novembre l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 2,7% (1.644 ricoverati), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (3,2% al 30 ottobre). Stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,8% (74 ricoverati).