Covid, in Lombardia raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva. E spunta una nuova variante

In Lombardia nell'ultima settimana, dal 31 marzo al 6 aprile, si sono registrati 3.461 casi Covid, in calo rispetto ai 4.281 della settimana precedente (24-30 marzo). Scendono anche i decessi, a 31 (erano 36). Il bilancio totale da inizio pandemia è di 45.767 morti.

Nell'ultima settimana monitorata i tamponi sono stati 53.267 (in calo da 57.813), per un tasso di positività del 6,5%, in diminuzione rispetto al 7,4% della settimana precedente. Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 6 aprile, ci sono 6 ricoverati Covid in terapia intensiva (+3), mentre scendono a 167 (contro 213, -46) i ricoverati in area medica.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia. Milano 191 di cui 102 in città; Bergamo 45; Brescia 51; Como 20; Cremona 21; Lecco 16; Lodi 19; Mantova 18; Monza Brianza 55; Pavia 23; Sondrio 8 e Varese 30.

Intanto a livello globale, nella settimana epidemiologica numero 11 del 2023 che va dal 13 al 19 marzo, l’Oms rileva il consolidamento del peso della variante Kraken (47,1% dei casi rilevati, presente ufficialmente in 94 Paesi) mentre alla lista delle 'osservate speciali' si aggiunge Hyperion.