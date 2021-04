L'Olanda ha sospeso temporaneamente e per tutti i cittadini di ogni età l'uso d'emergenza del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca, allo scopo di evitare uno spreco di dosi. La decisione all'indomani dell'annuncio dello stop alle somministrazioni di questo siero per gli under 60. Una scelta, quest'ultima, legata alle preoccupazioni per nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali. In Lombardia prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale anti Covid. A Varese, è arrivato il Ministro alla Difesa Lorenzo Guerini. Insieme a lui il presidente della Regione Attilio Fontana e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Presente anche il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Nel secondo giorno di apertura delle prenotazioni online delle vaccinazioni per gli anziani dai 75 ai 79 anni in Lombardia, una notizia positiva in Italia arriva anche dall'indice Rt, che è sceso sotto l'1 attestandosi allo 0,98. Non in tutte le regioni, però, visto che la situazione rimane critica.

Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Sono 359.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 331.154. Il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%. La regione con piu’ casi giornalieri e’ la Lombardia (+4.132), seguita da Campania (+2.314), Puglia (+2.142), Piemonte (+2.127), Emilia Romagna (+1.789) e Lazio (+1.631). I contagi totali salgono a 3.650.247. In leggero aumento i guariti, 21.311 (ieri 19.620), per un totale di 2.974.688. Torna a calare il numero delle persone attualmente positive, 440 in meno (ieri +1.816): i malati attuali sono ora 564.855. Di questi, sono in isolamento domiciliare 532.652 pazienti. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.650.247, i morti 110.704. Gli attualmente positivi sono 564.855 (rispetto a ieri -440), i guariti e dimessi 2.974.688 (+21.311), in isolamento domiciliare ci sono 532.652 persone (-235).

Con 57.954 tamponi effettuati sono 4.132 i casi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in leggera crescita al 7.1% (ieri 6,8%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5, 862) mentre diminuiscono negli altri reparti (-43, 6660). Sono 97 come ieri i decessi, per un totale di 31.056 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, 1.117 contagi sono stati segnalati nella città metropolitana di Milano, 633 a Varese, 547 a Brescia, 349 a Bergamo, 308 a Monza e Brianza, 250 a Como, 219 a Mantova, 181 a Pavia, 173 a Cremona, 124 a Lecco, 74 a Lodi e a Sondrio.

Risultati che inducono all'ottimismo sui vaccini arrivano da Roma. Uno studio dell'ospedale Spallanzani sulla valutazione degli effetti della vaccinazione nella categoria degli operatori sanitari dimostra un evidente e chiaro decremento dei casi di positività a partire dalla seconda metà di gennaio (inizio della somministrazione della seconda dose). Si passa da un 6,9% nella settimana 18 - 24 gennaio a un 1,8% nella settimana 15 - 21 marzo. Un calo di ben 5 punti percentuali sul totale delle notifiche. Un risultato eccezionale a dimostrazione dell'importanza della vaccinazione»

Abruzzo

Sono 225 oggi in Abruzzo i nuovi positivi al Sars-Cov-2, di età compresa tra 7 mesi e 99 anni. In particolare 89 in provincia dell'Aquila, 60 in provincia di Chieti, 30 in provincia di Pescara e 46 in provincia di Teramo. Ma resta alto il numero di deceduti con 15 decessi. In regione sono stati invece eseguiti 4.529 tamponi molecolari e 1.974 test antigenici. In aumento anche il numero di guariti con 53.691 casi e 251 persone che non hanno più il Covid, mentre gli attualmente positivi sono 10.299, con un calo di 41 unita. .

Alto Adige

Tre decessi, 134 nuovi casi e 166 ricoveri: sono i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno analizzato 1.085 tamponi pcr registrando 81 positivi. A questi vanno aggiunti 53 test antigenici positivi su 10.310 effettuati. Calano i ricoveri in ospedale, che nelle ultime 24 ore scendono da 190 a 166. Sono 24 i pazienti in terapia intensiva, di cui uno in Austria, 72 nei normali reparti ospedalieri e 70 nelle cliniche private. In quarantena attualmente si trovano 3.413 altoatesini.

Basilicata

Sale a 436 il numero di decessi in Basilicata a causa del Covid-19. Ieri si sono registrati altri due decessi e 99 nuovi contagi a fronte di 1.693 tamponi molecolari processati. E' quanto si legge nel quotidiano aggiornamento della task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 62 guarigioni di residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.735, di cui 4.548 in isolamento domiciliare. Sono 14.214 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 187, di cui 12 in terapia intensiva.

Calabria

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 48.393 (+448 rispetto a ieri), quelle negative 589.781. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +2 terapie intensive, +191 guariti/dimessi e 2 morti.

Campania

Sono 2.057 i positivi del giorno in Campania, di cui 722 sintomatici, il 35% del totale dei nuovi casi. Questi i dati forniti dall'unita' di crisi regionale. I tamponi molecolari processati sono 18.513, pertanto la percentuale dei positivi sui tamponi è all'11%. I deceduti sono 57, 26 nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 2.979. Dall'inizio dell'emergenza Covid in Campania sono morte 5.475 persone, mentre 244.359 sono guarite. Calano ancora i ricoveri. In terapia intensiva ci sono 155 pazienti, cinque meno di ieri, su 656 posti letto disponibili. Sono invece 1.558, otto meno di ieri, i posti letto di degenza occupati su 3.160 posti complessivamente disponibili.

Emilia Romagna

Oggi si registrano 1.789 casi in piu' rispetto a ieri, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 14.284 molecolari e 17.564 rapidi, a cui si aggiungono 935 test sierologici). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi e' dunque del 5,6%. I nuovi decessi sono 38..

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.592 tamponi molecolari sono stati rilevati 287 nuovi contagi con una percentuale di positivita' del 5,13%. Sono inoltre 3.332 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 165 casi (4,95%). I nuovi casi in totale tra esiti dei tamponi molecolari e antigenici e' di 452. I decessi registrati sono 19.

Lazio

Nel Lazio oggi su oltre 16 mila tamponi (+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631 casi positivi (-287), 27 decessi (-16) e +793 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800..

Liguria

Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.577 tamponi antigenici rapidi, per un'incidenza quindi del 6,9% sui 6.645 test totali effettuati. Si registra invece una sola vittima, una donna di 75 anni, deceduta il primo aprile all'ospedale Policlinico San Martino di Genova. .

Marche

In un giorno nelle Marche 579 positivi tra le nuove diagnosi di Covid-19 di cui 187 in provincia di Ancona, 151 a Pesaro Urbino, 99 nel Maceratese, 72 in provincia di Ascoli Piceno, 32 in quella di Fermo e 38 relative a persone da fuori regione. È questa la mappa degli ultimi contagi, secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, nelle ultime 24 ore «testati 5.785 tamponi: 2977 nel percorso nuove diagnosi (di cui 860 nello screening con percorso Antigenico) e 2.808 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,4%)..

Molise

Dopo una breve tregua tornano a salire in Molise i casi di decessi riconducibili al Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 4 vittime, 444 in totale dall'inizio dell'emergenza. I nuovi casi di positività sono 33, in diminuzione rispetto a ieri (56), a fronte di 562 tamponi refertati, ieri 566, 41 guariti. Si apprende dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il totale degli attualmente positivi in regione è 846, 52 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarellì di Campobasso, due in meno rispetto a ieri, 8 in terapia intensiva (-2), 2 i ricoverati nell'Area grigia dell'ospedale SanTimoteo di Termoli (invariato), 3 quelli in terapia intensiva al Gemelli Molise di Campobasso (invariato), nessuno in sub intensiva (invariato), 3 in terapia intensiva al Neuromed di Pozzilli (invariato), uno in sub intensiva (invariato). Gli asintomatici a domicilio sono 1749, 3.979 il totale dei soggetti in isolamento, 5.709 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Piemonte

In Piemonte sono 2.127 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 220 dopo test antigenico), pari al 5,0% dei 42.325 tamponi eseguiti, di cui 30.514 antigenici. Dei 2.127 nuovi casi, gli asintomatici sono 799 (37,6%). I casi sono cosi' ripartiti: 275 screening, 1.255 contatti di caso, 597 con indagine in corso; per ambito: 26 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 153 scolastico, 1.948 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 319.961 cosi' suddivisi su base provinciale: 25.971 Alessandria, 15.385 Asti, 9.917 Biella, 45.321 Cuneo, 24.797 Novara, 171.076 Torino, 12.084 Vercelli, 11.626 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.388 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I decessi sono stati 23.

Puglia

Cresce di nuovo rispetto a ieri il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia nonostante un calo del numero dei test. Per fortuna scende leggermente il numero dei decessi. Balzo in avanti dei guariti ma gli attuali positivi superano quota 50 mila: su 13.636 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 2.142 contagi: 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia Bat, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri erano i casi erano 2.044 su 14.031 test. Sono stati registrati 23 decessi.

Sardegna

Salgono a 46.655 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi

contagi (in calo rispetto a ieri quando erano stati 473). In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto)..

Sicilia

Sono 1.014 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 19.939 tamponi. Sono invece 14 i morti e 86 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale si contano 21.925 positivi - 914 in più rispetto a ieri - e di questi 902 sono ricoverati con sintomi, 152 in Terapia intensiva e 20.871 in isolamento domiciliare..

Toscana

Sono 1.473 i positivi in piu' rispetto a ieri (1.434 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 200.118 i casi di positivita' al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. L'eta' media dei 1.473 nuovi positivi odierni e' di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o piu'). I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.015 tamponi molecolari e 13.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% e' risultato positivo. I decessi sono 22.

Trentino

Sono 6 i nuovi decessi per Covid in Trentino (1.360 in totale). Quasi tutti i decessi, cinque su sei, sono avvenuti in ospedale: si tratta di cinque uomini e di una donna e la loro età va dai 63 ai 92 anni. Cala ancora il numero dei pazienti Covid in ospedale: oggi sono 230, dei quali 51 si trovano nei reparti di rianimazione (numero stabile rispetto a ieri). Le dimissioni sono state 22, a fronte di 17 nuovi ingressi. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riferisce di 127 nuovi contagi.

Umbria

Scendono del 44 per cento i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove prosegue il calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. Secondo i dati della Regione aggiornati al 3 aprile, i nuovi casi sono 106. I guariti sono 232 e si registra una vittima. Gli attualmente positivi passano da 4.754 a 4.627 (127 in meno). I ricoverati sono in tutto 370 (dieci in meno di ieri) di cui 53 (uno in meno ) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.735 tamponi molecolari e 3.621 test antigenici: il tasso di positività complessivo scende a 1,66 (ieri 2,6) .

Valle d'Aosta

Sono 79 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Val d'Aosta nelle ultime 24 ore. Il totale e' ora di 1045 contagi, di questi 55 ricoverati in ospedale e 12 in terapia intensiva. Viene segnalato, inoltre, un decesso che porta il totale a 427 dall'inizio della pandemia..

Veneto

Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 286 (-13).

Sono 130.267.898 i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo da inizio pandemia. Lo rivela il sito della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni segnalate nelle ultime 24 ore sono state 538.400, i decessi 9.446. Le vittime del Covid nel mondo sono state 2.838.306. In totale 73.779.703 persone sono guarite dalla malattia. Il paese più colpito in termini assoluti sono gli Stati Uniti, con 30.609.691 casi e 554.103 decessi, seguiti dal Brasile, 12.910.082 casi e 328.206 morti..on 384 nuove vittime nelle ultime 24 ore, la Russia ha superato oggi la soglia dei 100.000 decessi correlati al Covid dall'inizio della pandemia nel Paese. I contagi da ieri sono stati invece 9.021, in lieve aumento rispetto al giorno precedente (8.792), per un bilancio totale di 4.572.077 casi di coronavirus.

Con 31.244.639 casi gli Stati Uniti restano al primo posto seguiti, con notevole distacco da Brasile e India, rispettivamente con 12.842.717 e 12.303.131 infezioni. Paesi, però, che attraversano momenti diversi: nelle ultime 24 ore Washington ha registrato 79.029 contagi, meno di Nuova Delhi, con 81.466, e soprattutto molto meno di quelli pubblicati dal governo di Bolsonaro (91.097). Appena fuori dal podio c'e' la Francia che e' alle prese con una nuova ondata di contagi e il necessario ricorso a un nuovo lockdown per le festività pasquali. Parigi registra, nel complesso 4.695.082 casi di Covid, ma l'ultimo bollettino giornaliero testimonia il superamento della soglia dei 50mila positivi in 24 ore.

I vaccini nel mondo. In Israele il 60,7% della popolazione (5,2 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 55,5% ha ricevuto invece entrambe le dosi. Gli Stati Uniti hanno superato la soglia di oltre 100 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, pari al 30% della popolazione. Le persone completamente vaccinate sono poco meno di 58 milioni (il 17,3% della popolazione totale). In

Russia la campagna vaccinale prosegue a rilento (il 5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 3,1% ha ricevuto entrambe le dosi) e per questo il Governo ha avviato accordi per la produzione di Sputnik con aziende indiane.

Abanti tutta sul portale Poste per prenotare il vaccino. In Lombardia hanno preso il viaproprio ieri, venerdì 2 aprile, le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per i cittadini che hanno dai 75 ai 79 anni di età. Il nuovo sistema, che si basa sul sito di Regione Lombardia con il sistema diretto da Poste Italiane e non più da Aria, sta dando risultati positivi. Prenotare il proprio turno di vaccinazione è facile e veloce.



