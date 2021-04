Mancano solo pochi giorni al nuovo cambio di regole, che porterà all'applicazione del nuovo decreto in tutta Italia. Nuove regole che fanno sperare alla Lombardia l'agognato passaggio alla zona gialla. Intanto tutta l'Italia dovrà entro breve prendere le misure con il Green Pass, che consentirà gli spostamenti fra regioni in determinate condizioni.

La situazione in Lombardia

Le regioni

Abruzzo

Sono complessivamente 70045 i casi positivi al coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 233 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 6 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 24 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2355 (di età compresa tra 58 e 92 anni, di cui 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dall Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 58270 dimessi/guariti (+319 rispetto a ieri).

Alto Adige

In Alto Adige sono 127 i nuovi casi di Covid-19 su 7.791 tamponi processati nella giornata di ieri.Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso per un totale di 1.158 vittime dall'11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano riconducibile al coronavirus. Le nuove positività sono 85 su 1.073 tamponi molecolari esaminati e 42 su 6.718 test antigenici effettuati. Su 209.837 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.790 sono risultate positive mentre le persone positive emerse dai test antigenici sono 25.327. Stabile la pressione sugli ospedali: 61 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 16 quelli in terapia intensiva. I pazienti covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 42 ai quali si aggiungono i 2 in isolamento presso le due strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Basilicata

In Basilicata sono 208 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (201 sono residenti), su un totale di 1.769 tamponi molecolari, e quattro sono i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Ferrandina, Filiano, Irsina e Melfi. I lucani guariti o negativizzati sono 57. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.744 (+140), di cui 5.578 in isolamento domiciliare. Sono 15.989 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 492 quelle decedute.

Calabria

Campania

Resta stabile il quadro dei contagi in Campania rispetto a ieri: i nuovi positivi sono 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza risulta del 9,52%, contro il 9,23 del bollettino precedente. L'Unità di crisi segnala 26 nuovi decessi (ieri 30) e 1.753 guariti, dato quest'ultimo identico a quello delle 24 ore precedenti. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 143 (-1), quelli di degenza ordinaria 1.541 (+7).

Emilia Romagna

Lazio

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311 casi positivi (+150), 31 decessi (-21) e 1.163 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600.

Liguria

Marche

Continua a diminuire il numero dei pazienti Covid-19 assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 609, 20 meno del dato diffuso ieri, dei quali 596 (-13) sono ricoverati nei reparti e 13 (-7) si trovano nei Pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 72 persone, 7 meno di ieri: 17 a Pesaro, 16 (-4) a Torrette, 8 a Jesi, 11 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 5 a Senigallia, 6 (-1) a Fermo e 9 (-1) a San Benedetto del Tronto.

Molise

Piemonte

Puglia

In Puglia oggi si è verificato un consistente rialzo di nuovi casi positivi al Sars-cov2 rispetto a ieri in presenza di una diminuzione dei test. Cresce il numero dei decessi. Continua l'aumento dei guariti ma questo non impedisce la crescita seppur lieve degli attuali positivi che negli ultimi giorni erano in flessione. Calano ancora i ricoverati. Sono questi i dati che si possono leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 12.472 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 1.895 casi positivi: 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia Bat, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.Ieri i nuovi casi erano 1.141 su 12.937 test. Sono stati registrati 35 decessi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 25. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.568 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. I pazienti guariti sono 170.041 mentre ieri erano 168.250 (+1.791). Sono 49.422 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 49.353 (+69).

Toscana

Sono 1.041 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 33 morti. Nel dettaglio, i 1.041 nuovi casi di positività al Covid (1.015 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 219.970 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Trentino

Sardegna

Sicilia

Umbria

Valle d'Aosta

In Val d'Aosta, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 39 nuovi casi di persone positive al Sars-cov2 e 2 decessi. E' quanto comunica il bollettino della Regione. I casi attuali sono, in diminuzione, 863. Di questi 51 ricoverati e 12 in terapia intensiva. Il numero dei decessi per Covid nella regione dall'inizio della pandemia sale a 445.

Veneto

Sono 1.060 i contagi da coronavirus in Veneto registrati oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 37.641 tamponi, il tasso di positività è del 2,82%. In quarantena ci sono 23.755 positivi. I ricoverati sono 1.654, con un calo di 31 unità. In area non critica sono ricoverate 1.425 persone (-24), in terapia intensiva sono 229 (-7).

Il virus nel mondo

Il Governo svedese ha deciso di posporre alcune delle riaperture inizialmente previste, dato l'elevato tasso di contagi da coronavirus e l'alto numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive: lo ha annunciato il premier svedese, Stefan Lofven. "Quando la pressione sul sistema sanitario o il tasso di infezione inizieranno a calare, solo allora il governo sarà pornto a iniziare a revocare alcune restrizioni, ma non siamo ancora a questo punto", ha concluso Lofven. Lo Stato di San Paolo, il più colpito in Brasile per numero di casi e decessi da coronavirus, ha superato i 90mila morti di Covid dall'inizio della pandemia, di cui 15.975 solo ad aprile, mentre in tutto il Brasile è stata superata la soglia delle 381mila vittime. Intanto il tasso di occupazione delle unità di terapia intensiva nello Stato di San Paolo, il più popoloso del Brasile, è sceso da oltre il 90% della prima settimana di aprile all'81,8% attuale, motivo per cui il governo locale ha deciso di alleggerire le misure restrittive, con la riapertura, per esempio, di chiese e centri commerciali. Nel frattempo, il gigante sudamericano continua ad accelerare sulle vaccinazioni: nella sola giornata di ieri sono state somministrate 578.378 dosi, portando il totale a 38.470.541 applicazioni dal 17 gennaio, quando è iniziata l'immunizzazione.

I tamponi

Da maggio nelle scuole arriveranno i tamponi "lecca lecca". Il dibattito attorno a quale tampone scegliere si infiamma ogni giorno di più. Si discute in merito a quale sia il più attendibile ed efficace fra quello molecolare, quello salivare e l'ormai famigerato "lecca lecca".

I vaccini

La campagna vaccinale continua a spron battuto in Lombardia e domani prenderanno il via le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini dai 60 ai 64 anni di età. Un momento che potrebbe rappresentare una svolta in positivo per la campagna vaccinale lombarda.

