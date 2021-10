Milano, 18 ottobre 2021 - Dopo il debutto di venerdì scorso, 15 ottobre, oggi primo lunedì con le nuove norme sull'obbligo di Green pass al lavoro. Tensioni nel porto Trieste dove va avanti a oltranza la protesta "No pass" e la polizia ha sgomberato il varco 4. Tantissimi i certificati verdi scaricati negli ultimi giorni: tra il 14 ed il 16 ottobre ben 2,5 milioni di pass, con il record toccato proprio venerdì (867.039). Segnalate numerose e lunghe code in farmacia e hub sanitari in varie città, per effettuare i tamponi. Ma tra una regola e una protesta, come stanno andando i contagi da Coronavirus? Stando ai Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e aggiornati al 17 ottobre, negli ultimi 30 giorni, sono stati 78.132, di cui 1.377 tra gli operatori sanitari, il 25% in bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni e 42% tra 19 e 50 anni. L'età media dei casi è 39 anni, sono stati i 979 i deceduti e 93.628 i guariti. Dall'inizio della pandemia, invece, sono stati 4.716.467 i casi, di cui 144.400 tra gli operatori sanitari. L'età media è di 45 anni, ci sono stati un totale di 130.791 deceduti (pari al 2,8%) e 4.365.446 guariti. Gli occhi sono tutti puntati sul bollettino odierno, che dovrebbe arrivare entro le 18.

Domenica sono stati 2.437 i positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 2.983. Sono state invece 24 le vittime in un giorno, 10 in più del giorno prima. Sono stati 381.051 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a sabato quando se ne contavano 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto al giorno prima. Sono stati 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 15 (sabato 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto al giorno prima sono stati 16 in più. Gli attualmente positivi sono 77.569, con un calo di 502 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.717.899, i morti 131.541. I dimessi e i guariti sono invece 4.508.789, con un incremento di 2.913. Qui pubblicheremo i dati odierni e il pdf con tutte le regioni italiane.

Domenica, in Lombardia ci sono stati 297 nuovi positivi al Covid - 213 scoperti con test molecolare, 84 con test antigenico - e due persone morte per il virus, entrambe ricoverate in terapia intensiva. Secondo il monitoraggio quotidiano, i pazienti covid ricoverati sono stati 289, due in più di sabato. Quelli in terapia intensiva sono diminuiti: 52, tre in meno del giorno primai considerando i due decessi e un dimesso. In tutto i dimessi e i guariti sono 203, gli attualmente positivi si attestano a 8.344 (+92).

TOSCANA - Sono 145 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al coronacvirus registrati in Toscana. Tocca così quota 286.018 il totale dall'inizio della pandemia. Dei nuovi casi 142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.493 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.432 tamponi molecolari e 6.701 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 3.891 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.290, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (14 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 80 anni (2 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

UMBRIA - Nessun nuovo caso di Covid registrato in Umbria nell'ultimo giorno, a fronte di 30 guariti e nessun morto. Lo riporta il sito della Regione. Un quando scaturito dall'analisi di 529 tamponi e 3.623 test antigenici. Gli attualmente positivi sono ora 541, 30 in meno di domenica. Riguardo ai ricoverati in ospedale se ne registrano 41, uno in più, cinque dei quali in terapia intensiva. Dato stabile.

VENETO - Il Veneto registra altre due vittime per Covid nelle ultime 24 ore, dopo giorni in cui il numero dei decessi era rimasto immutato. I nuovi contagi sono 155, tra i dati più bassi degli ultimi mesi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio totale degli infetti dall'inziio dell'epidemia sale a 474.844, quello dei morti a 11.802. Rispetto alla giornata di ieri torna a crescere il dato dei soggetti attualmente positivi, 9.007 (+29). Pressochè stabili i numeri ospedalieri, con 182 (+3) malati Covid ricoverati in area non critica, e 36, invariati, nelle terapie intensive.

ABRUZZO - Sono 3, di eta' compresa tra 29 e 48 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81895. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2553. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78004 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1338 (-82 rispetto a ieri). Sono 56 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1277 (-85 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1162 tamponi molecolari (1452590 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4698 test antigenici (922165). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.05 per cento.

BASILICATA - Quattro nuovi casi di positivita' sono stati registrati in Basilicata nella giornata di ieri . Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni, 18 delle quali relative a residenti in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 1.010 vaccinazioni .Attualmente sono 429.507 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,6 per cento) e 390.160 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 819.667 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

CALABRIA - Sono 57 i nuovi contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri 71) con un numero inferiore di tamponi fatti ed un tasso di positività che passa dal 2,24 al 2,46%. Nello stesso arco temporale si registra anche una vittima che porta il totale a 1.432. Sul fronte ospedaliero ci sono tre nuovi ricoveri in area medica (88) e scende di uno quello dei ricoveri in terapia intensiva (10). I casi attivi sono 2.732 (-12), gli isolati a domicilio 2.634 (-14) ed i nuovi guariti 68. Ad oggi sono stati eseguiti 1.246.668 tamponi con 85.649 positivi.

PUGLIA - Lo 0,28% dei 14.769 test processati nelle ultime ore in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 42 nuovi casi di contagio di cui 15 rilevati in provincia di Bari, 14 nel foggiano, 12 in provincia di Lecce e uno nell'area di Taranto. Gli attualmente positivi sono 2.123 di cui 129 ricoverati in area non critica covid e 18 in Terapia intensiva. Non si registrano vittime mentre i guariti salgono a 261.536.

SARDEGNA - Diminuiscono in Sardegna i casi di positività al Coronavirus, ma si registrano 4 ulteriori decessi. I positivi sono 13 sulla base di 777 persone testate e 971 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, 971. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (2 in più rispetto a ieri), 48 (-2), quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.486 persone (29 in meno rispetto a ieri).

VALLE D'AOSTA - In Valle d' Aosta nessun nuovo positivo, il totale resta quindi di 12.248 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 103. Tra questi nessuno in terapia intensiva e quattro ricoverati. Il totale dei decessi e' stabile a 474.