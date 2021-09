Rt e incidenza del Sars-CoV-2 in calo ma la Calabria è a rischio passaggio in zona gialla dove già si trova la Sicilia: è quanto emerge dalla bozzza di monitoraggio della Cabina di regia sulla pandemia. In particolare l'indice di contagio sui sintomatici scende a 0,85 da 0,92 mentre il valore dell'incidenza passa a 54 casi per 100mila individui da 64 del 10-16 settembre. Le regioni a rischio moderato aumentano dalle 3 del precedente monitoraggio a quattro: Abruzzo, Molise e Province autonome di Trento e Bolzano. La Sicilia resta in giallo e vi entrerà anche la Calabria che ha il 17,4% dei posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (il valore-soglia è 15%) e il 10,7% delle terapie intensive (il valore-soglia è 10%). Nel complesso però a livello nazionale scendono a 6,1% le terapie intensive e a 7,2% le aree mediche. Continua a preoccupare la variante Delta, la cui circolazione è prevalente in Italia.

Sono 93,5 milioni le dosi di vaccino fornite alle Regioni nell'ultima settimana (+1,7 milioni) e 81,8 milioni quelle somministrate (+1,5 milioni) nei 2.856 punti vaccinali. Oltre il 60% (precisamente il 61,90%) della fascia di età tra i 16 e i 19 anni e il 34,33% dei 12-15enni nel nostro Paese ha completato il ciclo vaccinale. Lo riferisce il report settimanale del commissario straordinario all'emergenza. Sono però ancora 3.424.070 gli italiani over 50 che non si sono sottoposti ad alcuna somministrazione di vaccino anti-Covid: si tratta del 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata.

La Lombardia supera il terzo mese in zona bianca. anche oggi, infatti, il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss conferma la regione nella fascia di rischio più bassa. Lo rende noto Regione Lombardia, spiegando che il tasso di incidenza per 100.000 abitanti si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7% (sotto la soglia del 15) e quelli in terapia intensiva al 4% (sotto la soglia del 10). "Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa - commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana -. Lo dimostra la grande adesione alla campagna vaccinale e i comportamenti virtuosi che tutti continuano ad osservare anche ora che i contagi appaiono sotto controllo".

Valle d' Aosta - 2 nuovi positivi e nessun decesso

Piemonte Oggi l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 296 nuovi casi di persone pari all'1,1% di 27.649tamponi eseguiti, Le persone in isolamento domiciliare sono 3.616. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.802.627(+ 27.649rispetto a ieri), di cui 2.110.424 risultati negativi. Un decesso

Veneto - Sono 463 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto che registra anche e quattro decessi nelle ultime 24 ore. Calano i malati attualmente in carico, che sono 12.456 (-88) ma crescono i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 265 (+4); e di 7 unità il numero di pazienti in terapia intensiva (57).

Friuli Venezia Giulia Su 4.725 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività' del 1,97%. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 87 anni.

Trentino - Ancora un paziente in rianimazione tra i 17 ricoverati negli ospedali trentini a causa del Covid-19, dove però ieri sono state registrate 3 dimissioni e nessun nuovo ingress. Fortunatamente per oggi non registrano decess. Sono 29 i nuovi casi positivi.

Alto Adige Sno 63 i nuovi casi su 5.568 tamponi. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un totale che resta di 1.189 vittime da inizio pandemia.

Toscana - I nuovi casi sono 494 su 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,71% (7,7% sulle prime diagnosi). Nove i decessi.

Umbria - Sono 84 i nuovi positivi mentre i guariti sono stati 108 e e non si registrano nuovi morti. Il tasso di positività sul totale è pari a 1,4 per cento (1,37 il giorno precedente).

Basilicata - Nella giornata di ieri i processati 1.008 tamponi molecolari e 34,, sono risultati positivi.

Abruzzo - Sono 81 i casi su 6.869 test eseguiti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.049 (+7 rispetto a ieri. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.17 per cento.

Sardegna - Si registrano oggi 84 ulteriori casi sulla base di 2494 persone testate. Si registrano 2 decessi.

Puglia - Registrati 175 casi positivi e 5 decessi. Attualmente sono 3.246 le persone positive, 176 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Campania - Sono 477 i nuovi casi di Covid 19 isu 16.544 test. I deceduti sono 6 nelle ultime 48 ore, mentre una persona è' morta in precedenza ma il suo decesso è stato registrato ieri.

Lazio - Sono 11.604 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 435 ricoverati, 55 in terapia intensiva e 11.114 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 360.473 e i morti 8.593, su un totale di 380.670 casi esaminati. Cinque i nuovi decessi.

Marche - Nelle ultime 24 105 nuovi casi, il 6% rispetto ai 1.748 tamponi processati. Per il terzo giorno consecutivo è in calo il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti, che ora è a 52,28 (ieri era a 52,81). Nelle ultime 24 ore c'e' stata una nuova vittima: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica sale a 3.063 morti.

Stati Uniti - Il bilancio complessivo dei morti per Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 670mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia nel Paese sono decedute 670.009 persone a fronte di un totale di 41.785.979 contagi accertati. Gli Usa sono il Paese con il maggior numero di casi e di vittime del coronavirus in termini assoluti.

Cina - Ieri sono stati segnalati 62 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 61 nella provincia del Fujian e uno nello Yunnan. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.