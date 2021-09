Milano, 16 settembre 2021 - Nel giorno in cui il governo conferma il Green pass obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro, Fondazione Gimbe parla di un calo di tutti gli indicatori Covid. Nonostante ciò, si continuano a monitarare i dati di contagi, ricoveri e decessi che arrivano dalle varie regioni italiane. Si tratta di numeri fondamentali soprattutto in vista anche del monitoraggio di venerdì dell'Istituto superiore della Sanità, dopo il quale saranno decisi i nuovi colori delle regioni e qualche zona potrebbe essere a rischio zona gialla. Gli occhi sono dunque tutti puntati sul bollettino odierno del ministero della Sanità, che dovrebbe arrivare entro le 18.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Ieri, i nuovi casi sono stati 4.830, contro i 4.021 del giorno prima ma soprattutto i 5.923 di mercoledi' scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 15%. I tamponi sono stati 317.666, un migliaio meno di martedì, con il tasso di positivita' che è salito leggermente dall'1,3% all'1,5%. I decessi sono stati 73 (ieri 72), per un totale di 130.100 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo anche i ricoveri: le terapie intensive sono state 14 in meno (ieri -9) con 32 ingressi del giorno, e scendono a 540, mentre i ricoveri ordinari sono calati di 37 unita' (ieri -35), 4.128 in tutto. La regione con piu' casi odierni e' la Lombardia (+628), seguita da Veneto (+525), Sicilia (+471), Toscana (+373) e Lazio (+371). I casi totali salgono cosi' a 4.618.040. Qui pubblicheremo i dati e la tabella-pdf odienri, quando saranno resi noti.

In Lombardia, a fronte di 50.690 tamponi effettuati, ieri, sono stati 628 i nuovi positivi (1,2%). I decessi sono stati 6, totale complessivo: 33.968, ma sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). Per quanto riguarda le province, la città più colpita resta sempre Milano con +229 di cui 75 nella città capoluogo. Poi, Brescia +93; Monza e Brianza +48; Pavia +46 e Bergamo +44. Seguono Cremona e Mantova +26; Varese +25; Como +23; Lodi +18; Lecco +16 e Sondrio +3.

TOSCANA - In Toscana sono 278.087 i casi di positivita' al Coronavirus, 435 in piu' rispetto a ieri (409 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 262.269 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.746 tamponi molecolari e 8.752 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% e' risultato positivo. Sono invece 5.949 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,3% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.732, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 398 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 3 uomini e 6 donne con un'eta' media di 77,1 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

UMBRIA - Scendono i nuovi casi di positività in Umbria: oggi 84 contro i 91 di ieri (-7,7%), salgono così a 60.395 i guariti. Nessun decesso, mentre sono 49 i ricoveri (ieri 48) e si libera un posto in terapia intensiva con 6 casi rispetto ai 7 di ieri. Dati generali su test e tamponi e positivitàSecondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile sono 1.247 (-46 rispetto al 15 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.091 tamponi molecolari e 4.033 test antigenici. 1.198 (-47 rispetto a ieri ) le persone in isolamento contumaciale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 63.083 (+84 rispetto a ieri) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 60.395 (+130 rispetto a ieri ) i guariti, 1.441 (dato invariato rispetto al 15 settembre) i decessi, 1.106.307 (+2.091 rispetto al 15 settembre) i tamponi molecolari e 742.875 (+4.033 rispetto al 15 settembre) i testi antigenici eseguiti.

VENETO - In Veneto si registrano 613 nuovi casi di Covid-19 e tre decessi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 463.820 e 11.732. Crescono i malati attualmente in carico, che sono 12.456 (+37) ma calano i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 261 (-11); e rimane invariato a 50 il numero di pazienti in terapia intensiva.

ABRUZZO - Sono 100 (di età compresa tra 1 e 82 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80476. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75899 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2042 (-25 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 417 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 70 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1965 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2621 tamponi molecolari (1373398 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3474 test antigenici (769754). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.64 per cento.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 73 i nuovi casi di Covid-19 su 6.392 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno non registra decessi collegati al coronavirus per un totale che resta di 1.189 vittime da inizio pandemia. Calano leggermente i ricoveri ospedalieri di pazienti covid: 20 sono le persone ricoverate nei normali reparti e 6 (una in meno) in terapia intensiva. I pazienti positivi in isolamento nelle due strutture appositamente allestite sono attualmente 6. Le nuove positivita' sono 39 su 800 tamponi molecolari esaminati e 34 su 5.592 test antigenici effettuati. Su 237.818 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.359 sono risultate positive. Le persone positive ai test antigenici sono 27.673. I guariti totali sono 75.865.

BASILICATA - Quaranta dei 758 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate altre 36 guarigioni di persone residenti in Basilicata. Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 2.392 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti- covid sono 412.566 (74,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 349.662 (63,2 per cento).

LAZIO - Sono 11.665 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 433 ricoverati, 56 in terapia intensiva e 11.176 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 360.049 e i morti 8.588, su un totale di 380.302 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

PUGLIA - Sono 248 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Si registra un morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.931 casi. Spiccano i 59 contagi in provincia di Lecce, i 53 in provincia di Bari, i 43 in quella di Foggia e i 40 nell'area di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 3.368. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 184. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

TRENTINO - In Trentino sono 58 i nuovi casi di Covid-19 su 2.865 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona e' deceduta a seguito del coronavirus per un dato che resta di 1.433 vittime da inizio pandemia. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 21 di cui uno si trova in terapia intensiva. Come riferisce il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari la persona in rianimazione e' un 70enne non vaccinato. Fra i nuovi positivi rientrano anche un gruppo di 23 turisti trentini che erano in vacanza a Rimini.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e due nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d' Aosta che portano il totale dei soggetti colpiti da virus da inizio epidemia a oggi a 12.069. I casi positivi attuali sono 66 di cui 64 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti di sette unità rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.530. I casi complessivamente testati sono 83.620, i tamponi fino ad oggi processati sono 177.285. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d' Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 473.