Coupon, sconti e pagamenti a rate: l’offerta spaziale per i lettori del Giorno

Una “Offerta spaziale” è il claim della nuova campagna abbonamenti coupon partita in questi giorni sulle pagine del nostro quotidiano. I lettori de “Il Giorno“ hanno tempo per aderire, la scadenza è infatti fissata al 31 gennaio 2024. Ma vale la pena scoprire subito le novità.

1. Abbiamo pensato a un’offerta che permetta di leggere il quotidiano a prezzo scontato e bloccato per un anno intero, aumentando il numero dei coupon da 320 a 360: abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon a 360 euro (1 euro a copia con risparmio complessivo di 180 euro). Durata dei coupon 390 giorni dalla data di consegna. L’abbonamento è acquistabile con il tagliando pubblicato sul quotidiano (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) o online su abbonamenti.ilgiorno.it (carta di credito o bonifico bancario).

2. Per la prima volta c’è anche un’offerta carta più digitale, per chi ama l’edicola ma vuole anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone: abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon più abbonamento digitale di 6 mesi a 216 euro (con un risparmio complessivo di 151 euro e durata dei coupon 190). L’abbonamento digitale sarà attivato automaticamente entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo mail dell’acquirente che contestualmente riceverà le indicazioni per iniziare subito la lettura. Acquistabile solo online su abbonamenti.ilgiorno.it (pagamento con carta di credito).

3. Chi quest’anno sceglierà di pagare online con carta di credito su abbonamenti.ilgiorno.it avrà la possibilità di pagare a rate mensili e senza interessi. Come? Grazie a Scalapay, in poche semplici mosse: si seleziona Scalapay tra i metodi di pagamento; si apre un account o si accede attraverso la login (per creare un profilo ci vogliono due minuti e zero documenti); si aggiunge il metodo di pagamento (una carta di credito, di debito o prepagata; Visa, Mastercard o Amex); si acquista il prodotto. Inoltre, comprando uno dei due abbonamenti a “Il Giorno” con Scalapay, fino al 15 gennaio 2024 sarà possibile partecipare al concorso “Vinci un sogno da 1.000.000 euro”. Per tentare la sorte è sufficiente fare un acquisto del valore minimo di 80 euro e registrarsi sull’app Scalapay (dettagli su scalapay.com/it/regolamento).

Vale la pena ricordare come funziona la modalità coupon: una volta acquistati, questi arrivano all’indirizzo indicato e sarà sufficiente scambiarli in qualsiasi edicola, con una copia de “Il Giorno“. E sono validi anche se ci si sposta per vacanza o lavoro, l’importante è che si tratti di una zona raggiunta dalla nostra diffusione. Per informazioni: mail qnabbonamenti@monrif.net oppure numero di telefono 051.6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.