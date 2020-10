Milano, 6 ottobre 2020 - Non scendono in modo significativo i nuovi contagi da Coronavirus, in Lombardia. Ieri ne sono stati registrati 251 (di cui 44 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico), ma nei giorni scorsi erano sopra i 300. E lunedì il numero di tamponi effettuatti è stato molto più basso: 8.075. Due i decessi. I guariti/dimessi sono stati +78, totale complessivo: 81.811, di cui 1.368 dimessi e 80.443 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva sono cresciuti di 2 unità (41) e quelli in altri reparti di 9 (305). Gli occhi sono puntatai sul bollettino odierno di Regione Lombardia, che arriverà entro le 18.

Per quanto riguarda le province, al primo posto c'è Monza e Brianza con 96 nuovi casi. Il dato peggiore dell’intera Lombardia, più alto persino della provincia di Milano dove sono cresciuti di 87 unità. Un dato "molto preoccupante", le prime parole di Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza oltre che sindaco di Meda. Un bollettino che certifica un dato doppio rispetto a quelli registrati negli ultimi giorni in Brianza, intorno ai 40 nuovi positivi da un giorno con l’altro. Segue il Milanese con 87 positivi, di cui 51 nella città capoluogo (ieri rispettivamente 160 e 86). Poi, Varese con +16 (ieri +16); Lecco con +11 (Ieri +4); Bergamo con +9 (ieri +9) e Pavia +6 (ieri +22). Poi, 3 contagi a Brescia, Mantova e Sondrio (ieri rispettivamente +28, +2 e +2). Uno solo a Como e Cremona (ieri rispettivamente +3 e +6). Nessuno a Lodi (ieri +2).

E' attesa per il nuovo Dpcm

Intanto, si attende il nuovo Dpcm per il contenimento della pandemia in Italia. "È sotto gli occhi di tutti che il quadro internazionale e nazionale segnali una mutazione di fase rispetto ai mesi passati. Nel mondo i contagiati superano i 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, e l'Ecdc posiziona l'italia al 45esimo posto - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza - In tutti i paesi c'è un'iinversione di marcia e si stanno ripristinando misure restrittive: l'Italia sta meglio in questo momento e sta reggendo meglio questa seconda ondata, ma non dobbiamo farci illusioni e sarebbe sbagliato sulla base dei numeri credere di esserne fuori". Poi in Senato ha parlato dello stato di emergenza: "I risultati si conquistano ogni giorno e per questo la linea deve essere quella della prudenza, per questo penso che sia giusta la scelta del governo di voler prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio. Ritengo questo atto corrispondente pienamente alla fase epidemiologica che stiamo attraversando. L'impalcatura che ci siamo dati è un modello che ha funzionato". Speranza ha infien sottolineato: "Nel Dpcm che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto. Sono il primo strumento essenziale quando si incontrano persone con cui non si convive".

Galli: "Con questi numeri difficile un inverno sulle piste da sci"

Riguardo ai prossimi mesi, Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, si è soffermato a parlare dell'inverno e degli impianti di risalita delle stazioni sciistiche: "Che possano essere utilizzati in una situazione come quella di oggi la vedo dura, questo mi sembra chiaro. Ma mi auguro che a dicembre sarà tornato possibile farlo", e questo accadrà solo se saremo in grado di "invertire la tendenza" dei nuovi contagi da Covid-19. "Dobbiamo impegnarci tutti molto perché venga arrestata di nuovo la diffusione di questa infezione".

Vaccino, il 60%non lo vuole. Quasi metà neppure quello per il Covid

Se i contagi salgono, è necessario vaccinare più persone possibile dall’influenza, per tener sgombri gli ospedali e il campo da sintomi che potrebbero confondersi col Covid, è uno dei pochi principi sui quali concordano persino gli esperti. Il Ministero della Salute raccomanda il massimo impegno quest’anno nel perseguire l’obiettivo mai raggiunto di vaccinare minimo il 75% ("ottimale" il 95%) degli over 65 e delle persone a rischio per patologia, e di estendere l’offerta gratuita dell’antinfluenzale a partire dai sessant’anni. L’ultima parola su un vaccino che è facoltativo l’avrà la legge del mercato. E a una scarsità dell’offerta indotta dalla domanda pubblica, gonfiata da esigenze pandemiche, non è detto che corrisponda la risposta degli utenti finali. Almeno a giudicare dai risultati di un’indagine della Doxa, alla quale ha collaborato l’università Statale: il 60% degli italiani non avrebbe alcuna intenzione di vaccinarsi dall’influenza. Non solo: quasi metà rifiuterebbe anche il vaccino “che tutto il mondo aspetta“: quello dal coronavirus.