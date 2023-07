Monza, la stazione ferroviaria osservata speciale dei Carabinieri

Monza, 6 Luglio 2023 - La stazione ferroviaria osservata speciale dei Carabinieri di Monza come luogo di degrado urbano e microcriminalità.

I controlli dei militari, che si sono estesi anche ai principali snodi che costeggiano la stazione, corso Milano, via Arosio e piazza Castello, hanno portato ad accertare illeciti relativi alla normativa sugli stupefacenti. Un 23enne di origini nordafricane, con precedenti specifici, è stato sorpreso in possesso di 21 grammi di hashish e denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Altri due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Un ulteriore segmento della stessa sostanza, del peso di 39 grammi, è stato poi scoperto all’interno dei giardini davanti alla stazione e sequestrato.

Durante il pattugliamento, inoltre, un giovanissimo di Limbiate è stato trovato in possesso di un coltello e deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Complessivamente, nel corso del servizio sono state controllate 50 persone, oltre 20 delle quali con precedenti di varia natura.