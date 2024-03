Uova e colombe per la gara di generosità

Dalle scatole di Natale a una raccolta solidale di Pasqua. Ambra Gallo (nella foto), che prima del 25 dicembre chiede la collaborazione dei pavesi per far recapitare un dono a chi è meno fortunato, ora ha lanciato un appello per 30 uova di cioccolato da destinare alla Casa famiglia di Giovenzano. E la cittadinanza ha risposto alla grande, tanto che sono arrivate cento uova. "Abbiamo quindi deciso – spiega Ambra Gallo – di aiutare oltre alla Casa famiglia Benedetta Cambiagio anche una realtà più piccola del Vallone. Venerdì le consegneremo". Tante le donazioni singole, mentre 30 uova sono state regalate dall’Associazione nazionale pensionati/Cia-Circolo territoriale pavese pensionati in azione; 30 da due polisportive e 30 dal Conad di Lacchiarella. Ma c’è stata anche la preziosa generosità di Avia Pavia con tutto il suo Gruppo giovani e della Bottega del mondo Ad Gentes.

Compie 18 anni invece l’iniziativa “Ti sia dolce con un dolce la Pasqua“ del gruppo di Quelli che credono nel Natale guidata da Maurizio Nutta. Il target fissato è di oltre 1.500 prodotti distribuiti per superare, in sfida di solidarietà, il record dello scorso anno. La prima consegna è stata effettuata ieri alla Mensa dei frati di Canepanova dove sono state recapitate 120 colombe, 30 uova e cioccolato in notevole quantità che arriveranno sulle tavole cui ogni giorno siedono un centinaio di persone in difficoltà. Altre 20 uova sono state distribuite ai bambini che altrimenti rischierebbero di non avere alcun dolce da aprire a caccia della sorpresa. Il giovedì santo poi toccherà a tutti gli altri prodotti tipici della Pasqua, perché in ogni famiglia si possa festeggiare.

M.M.