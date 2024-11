Colletta Alimentare in Lombardia sabato 16 novembre: i punti vendita e i prodotti più richiesti

Milano, 14 novembre 2024 – Tutto pronto anche in Lombardia per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che sarà sabato 16 novembre.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

In Lombardia

Le richieste aumentano sempre più. Ad oggi sono 1200 le associazioni caritative della Lombardia che chiedono aiuti al Banco alimentare, per poterli poi ridistribuire tra i propri assistiti. Lo scorso maggio, Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia, aveva lanciato l’allarme dal magazzino di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza: “Stiamo affrontando una situazione difficile e complessa, gli scaffali del nostro magazzino si stanno svuotando, mancano specialmente i generi alimentari di prima necessità”. Nel 2023 il Banco Alimentare della Lombardia aveva assistito 213.589 persone (+6% rispetto al 2022) ma nel 2024 le richieste sono aumentate fin da subito a causa del reddito insufficiente o della mancanza di occupazione. Da quanto emerge dalle rilevazioni condotte sulle 1.127 strutture caritative convenzionate, circa il 70% degli assistiti è rappresentato dai cosiddetti “working poor".

I prodotti più richiesti

La Colletta Alimentare è un gesto concreto di solidarietà che in dodici ore consente al Banco alimentare di raccogliere il 9% di tutto il cibo raccolto durante l’anno. La previsione di raccolta è di 1900 tonnellate. Quest'anno i prodotti più richiesti sono: olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l'infanzia.

I punti vendita

In Lombardia hanno aderito 1815 punti vendita, cento in più dello scorso anno dove saranno impiegati 45.000 volontari (3.000 in più rispetto al 2023). In tutta Italia, invece, sono 11.600 supermercati.

L’ELENCO PROVINCIA PER PROVINCIA