Oltre un chilo di cocaina nascosto sotto il sedile: automobilista arrestato sulla A1

Lodi – Cocaina nascosta sotto il sedile dell’auto, scatta l’arresto. La polizia stradale di Lodi, con una pattuglia della sottosezione di Guardamiglio, era impegnata in controlli di routine lungo l’autostrada del sole A1 Milano-Napoli.

Stato d’agitazione

All’altezza del territorio della provincia di Piacenza, gli agenti hanno fermato, tra le altre, una vettura. Il conducente, alla richiesta dei documenti personali e del veicolo, è parso piuttosto agitato, tanto da insospettire i poliziotti. E così, da comuni accertamenti di vigilanza stradale, gli inquirenti sono presto passati all’ispezione del veicolo per vederci chiaro e scoprire i motivi dell’atteggiamento dell’automobilista. Perquisendo la vettura, sotto il sedile del passeggero, in un imballaggio, gli agenti hanno trovato 1.200 grammi di cocaina. Da qui il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del conducente, in flagranza di reato, per il trasporto illegale dell’ingente quantitativo di droga.

Indagini in corso

Ora l’uomo dovrà rispondere dell’accaduto davanti al giudice e difendersi dalle accuse che gli vengono contestate. Intanto proseguirà l’indagine per capire dove è stata procurata la cocaina e a chi e a quale territorio era destinata. Non è quindi escluso, infatti, che si allarghi il cerchio degli indagati.