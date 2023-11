Città e borghi italiani: quali sono i più instagrammabili a Natale. Gli scorci da fotografare

Milano, 22 novembre 2023 – Caccia allo scatto perfetto da condividere sui social a Natale. La startup Pastbook, azienda che consente di raccogliere foto da qualsiasi luogo e creare, condividere e stampare album in pochi secondi, ha realizzato un’indagine per identificare le città, i borghi e i loro scorci più instagrammabili, in occasione delle feste natalizie.

I migliori

Per stilare la classifica sono stati “scandagliati” gli hashtag più popolari su Instagram, così da illustrare le destinazioni natalizie più immortalate sui social. A guidare il gruppo c’è piazza Duomo e l’enorme abete che troneggerà nel cuore di Milano. Ogni anno l’accensione dell’albero di Natale rappresenta una vera e propria cerimonia da immortalare che dà l’avvio al programma natalizio in città.

Seguono le luminarie nel centro storico di Roma. Per ammirare la città a Natale e immortalare le vie della capitale vestite a festa è imperdibile una visita nel cuore del centro storico, tra via Condotti, piazza di Spagna e via del Babuino.

Le altre posizioni

Nelle prime posizioni ci sono anche due località del Sud: Napoli con il rione di San Gregorio Armeno, quartiere adiacente a Spaccanapoli, famoso per le botteghe artigiane e l’arte presepiale e Salerno, con lo spettacolo di luci sui palazzi storici, allestimento più recente rispetto alla strada delle Natività, ma già entrato nelle preferenze del popolo dei social, grazie alle sue coreografie colorate.

Altre mete adatte a scatenare la fantasia dei fotografi sono Bolzano, con piazza Walther che si accende di luci e di colori per accogliere il Christkindlmarkt, Matera con il suo presepe vivente nei Sassi e un’altra attrazione lombarda, il villaggio di Natale di Bergamo, maxi-installazione ospitata dal piazzale degli Alpini.

I centri più piccoli

Saltiamo di borgo in borgo, sempre con l’aiuto di Pastbook, per scoprire le località più piccole per dimensioni ma altrettanto gradite dal popolo di Instagram quando si tratta di scattare fotografie a tema natalizio.

Spiccano il borgo medievale di Bard, in Valle d’Aosta, le installazioni di Ricetto di Candelo, in Piemonte, con l’ufficio postale di Babbo Natale, l’artigianato tipico di Levico Terme, di Trentino, il centro storico di Scanno, in Abruzzo, e lo spettacolo delle Dolomiti Lucane a Castelmezzano, in Basilicata.