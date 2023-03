Cinisello, capannone trasformato in dormitorio abusivo per disperati: un denunciato

carabinieri

Quello che doveva essere un magazzino, è stato trasformato in un dormitorio per disperati. Ieri, giovedì 2 marzo, i carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo, insieme a un’unità speciale della polizia locale, ha effettuato un blitz che ha portato a denunciare all’autorità giudiziaria un sudamericano. L’uomo dovrà ora rispondere di abuso edilizio, per il cambio di destinazione d’uso non autorizzata, e di reati legati all’immigrazione.

Lo straniero, che aveva nella sua disponibilità il capannone di via Rosselli, lo aveva subaffittato a persone in difficoltà. Quando le forze dell’ordine sono entrate ne hanno trovate dentro dieci. Stendino con i panni ad asciugare, lettini, carrellino della spesa nello spazio esterno, la porta di ingresso era coperta da una tenda. Poi all’interno i dormitori veri e propri con le brande. Sono ora in corso ulteriori accertamenti rispetto alla proprietà dell’immobile e alla posizione di regolarità sul territorio nazionale dei dieci stranieri, che vivevano nel magazzino pagando un affitto al sudamericano.

Si tratta dell’ennesima operazione di carabinieri e polizia locale a Cinisello, su trasformazioni irregolari di immobili produttivi. Un fenomeno che interessa soprattutto il quartiere Crocetta, a confine con Sesto San Giovanni, dove negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno messo i sigilli su depositi, magazzini e anche diverse cantine che venivano affittati in modo irregolare per centinaia di euro a posto letto. Solo a febbraio i ghisa erano intervenuti in un magazzino di via Monte Santo, in alcuni sottoscala di viale Romagna e ancora in un altro edificio nella stessa via, che avrebbe dovuto essere a uso produttivo.