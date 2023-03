Christina Bertevello: chi è, fidanzato, Instagram, YouTube e Onlyfans

Christina Bertevello (Foto Instagram)

Milano, 9 marzo 2023 – Ieri, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pena per l’influencer Christina Bertevello, 26 anni, condannata a 3 anni e 4 mesi. La giovane avrebbe preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro nei confronti di un 18enne da parte del suo fidanzato dell’epoca, Omar Ampolo che per la stessa vicenda due anni fa a sua volta ha patteggiato una pena di 3 anni e 7 mesi.

Ma chi è Christina Bertevello? Nata a Roma il 22 Maggio del 1996, è cresciuta a Treviso ed attualmente vive tra Roma e Milano. E’ molto nota come influencer su Instagram dove conta 947mila followers. Sul suo profilo la 26enne posta foto che la immortalano con abbigliamento di ogni tipo (sportivo, elegenate e sexy). Spesso i vestiti sono griffati. Nel frattempo, Christina lancia anche la sua carriera come modella partecipando a vari servizi fotografici. Christina ha diversi tatuaggi e adora tingersi i capelli con i colori più strani.

Nel frattempo, la giovane influencer intraprende un’avventura artistica come rapper sotto lo pseudonimo Bada$$ B, pubblicando alcuni singoli come ‘Balliamo’, che vanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Christina Bertevello ha anche una pagina su OnlyFans dal semplice nome Christina che utilizza per postare le immagini più hot.

Nel 2019, quando Christina Bertevello finì nei guai con la legge, stava insieme a un giovane di nome Omar Ampolo. Ma la sua storia più nota è stata con il rapper Chiello Fsk (pseudonimo di Rocco Modello dei FSK Satellite). I due si sono presi e lasciati diverse volte. Il loro amore era uscito alla scoperta nell’estate del 2020, quando i due ragazzi avevano iniziato a pubblicare video insieme. Da quel momento si sono susseguiti una serie di alti e bassi: già a fine 2020 e poi nel 2021 la coppia aveva annunciato la fine del loro rapporto. All’inizio del 2022, invece, sembrava essere tornato il sereno tra i due, quando Christina aveva annunciato il ritorno di fiamma. L’ultima foto insieme sul profilo Instagram della 26enne risale allo scorso 22 febbraio. Colpo di scena pochi giorni dopo, il 27 febbraio, con Christina che ha pubblicato un TikTok in cui ha annunciato di essere tornata single.

Nel 2019 l’influencer è finita nei guai con la legge. La vicenda definita dagli stessi magistrati “una bruttissima storia” ha preso le mosse dalla rapina di un cellulare avvenuta il 15 novembre di quell'anno a Somma Lombardo da parte di Daniele Del Monte (condannato a 3 anni e 4 mesi) ai danni del fidanzato della Bertevello, Omar Ampolo, attirato secondo il suo racconto con la collaborazione di un giovane in una trappola. Dalla denuncia della rapina hanno preso avvio le indagini dei carabinieri di Gallarate che hanno ricostruito l’intricata e squallida vicenda. Dunque Del Monte con la complicità di un diciottenne tese un’imboscata al fidanzato della Bertevello e dopo averlo minacciato lo rapinò di soldi e telefono. Ampolo successivamente per vendetta organizzò il pestaggio punitivo nel bosco, vittima il diciottenne, legato ad un albero nei boschi e poi picchiato con violenza. Il ragazzo venne slegato dopo che furono pagati 800 euro. Secondo l’accusa l’influencer avrebbe atteso in auto con altri tre giovani coinvolti nella vicenda mentre il fidanzato picchiava il diciottenne.