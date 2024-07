“Le sono cadute le chiavi...”, e le scippano la borsetta

Milano, 25 luglio 2024 – Una tecnica ormai rodata e purtroppo sempre più diffusa. Un paio di chiavi che cadono, la vittima designata che si distrae e la borsa e lo zaino, a seconda dei casi, che prendono il volo. Lo scippo con destrezza è andato ancora una volta in scena ieri nel primo pomeriggio, mercoledì 24 luglio, in viale Monza all’altezza della fermata Gorla della metropolitana. I ladri hanno richiamato l’attenzione di una donna sui settant’anni facendo cadere delle chiavi a terra. Una distrazione di pochi secondi che si è però rivelata fatale: la borsetta che teneva in mano le è stata strappata e ha preso il volo assieme agli autori del blitz. Con tutti i documenti al suo interno e, per fortuna, poco denaro. La donna stava tenendo nell’altra mano il cellulare, che è così riuscita a salvare. Il resto della giornata l’ha trascorso fra stazione dei carabinieri, Comune e banca per rifare i documenti e bloccare bancomat e carta di credito. Lo stratagemma delle chiavi che cadono è ampiamente diffuso in tutta Italia, non solo a Milano, già da diversi anni. Si contano centinaia di casi e di corrispondenti denunce alle forze dell’ordine. Casi recenti si sono verificati anche a Legnano. Le zone preferite sono quelle dei parcheggi dei supermercati, com’è successo in due casi proprio nella città dell’Alto Milanese.