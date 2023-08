Lascia la mano della mamma e scappa in strada: bimbo di 2 anni investito da un’auto

Cernusco sul Naviglio (Milano), 24 agosto 2023 – Sfugge per pochi istanti al controllo della madre e finisce sotto un'auto: investito un bambino di 2 anni a Cernusco.

Attimi di panico, ma fortunatamente nessuna gravissima conseguenza: il piccolo, soccorso sul posto e portato in ospedale in codice giallo, non sarebbe in gravi condizioni.

E' accaduto questa mattina a Cernusco sul Naviglio in via Fatebenefratelli, all'incrocio del via Marconi, poco lontano da municipio e biblioteca.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, sul posto per i rilievi, il bambino camminava per strada con la mamma e un gruppo di conoscenti quando all'improvviso si sarebbe staccato dalla mano della madre, scendendo dal marciapiede proprio all'arrivo di un'utilitaria.

L'urto con l'auto, fortunatamente, non è stato forte. Il conducente si è fermato, sul posto sono immediatamente giunti Polizia Locale e soccorritori, il bimbo è stato successivamente trasferito in ospedale in ambulanza e affidato alle cure dei sanitari.

La dinamica esatta di quanto accaduto è, comunque, ancora al vaglio degli inquirenti. Per consentire soccorsi e rilievi la strada è stata cautelativamente chiusa al traffico.