Cava Manara, scassinano la porta della casetta dell'acqua per rubare monetine

Cava Manara (Pavia), 2 maggio 2024 – L’allarme è arrivato in piena notte lanciato da un passante che aveva visto la porta della casetta dell’acqua aperta.

Era verso l’1 della notte tra mercoledì e oggi, quando l’attenzione di una persona che stava camminando è stata catturata da quell’anomalia e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la porta d’ingresso della casetta dell'acqua di via Aldo Moro forzata. Una volta conquistato l'accesso, i malviventi hanno puntato dritto al contenitore per le monetine che vengono inserite per ricaricare le chiavette e se ne sono andati. Non si sa quanti spiccioli potesse contenere, molto probabilmente il danno subito dall'amministrazione comunale che dovrà far riparare la porta, sono superiori al bottino.

E non è la prima volta che vengono prese di mira le casette dell'acqua posizionate fuori dal paese, in zone poco frequentate. Nell'autunno del 2022 era stata arrestata (e poi rimessa in libertà) una coppia che agiva insieme, mentre lei faceva il palo e lui scassinava la porta della casa dell'acqua. Era accaduto in quattro paesi al confine con Cava Marara tra il Pavese e la Lomellina. I ladri, identificati grazie alle telecamere, erano stati trovati in possesso degli spiccioli rubati anche altrove, sempre nelle casette dell’acqua per un totale di 50 euro.