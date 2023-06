Catena umana tra Bergamo e Brescia ‘50 Miglia’: quando, iscrizioni e modifiche alla viabilità

Bergamo, 2 giugno 2023 – Una catena umana da Bergamo a Brescia, una catena umana di 50 miglia, circa 80 chilometri. E’ quanto accadrà domenica 4 giugno nelle (e tra) le due città lombarde, Capitali della Cultura 2023. Un evento straordinario simbolo di unione e solidarietà, un flashmob unico e spettacolare, da Guinness dei primati, per tradurre il metro e mezzo di separazione imposto durante la pandemia in un metro e mezzo di presenza, vicinanza e partecipazione.

Il nome dell’evento – ‘50 Miglia’ –, oltre a sottolineare la distanza fra le due città, evoca le peculiarità che le distinguono e al contempo le accomunano: Bergamo città dei Mille, Brescia città della Mille Miglia.

Decine di migliaia di persone, dalle 11 alle 11:10, iniziando contemporaneamente dalla Piazza Vecchia di Bergamo e dalla Piazza Loggia di Brescia, si disporranno una accanto all’altra, intervallate da 40.000 strisce di maglia lunghe ciascuna un metro e mezzo, per unirsi sul ponte tra Sarnico e Paratico, confine delle 2 province.

Ideatore e promotore di questa iniziativa speciale è l’Associazione Viva Vittoria OdV insieme a Viva Vittoria Bergamo. Il linguaggio espressivo scelto per il progetto 50 Miglia è, ancora una volta, il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo. Un mezzo perfetto, perché si tratta di una modalità creativa molto diffusa e facile da apprendere, che oltretutto riporta gli adulti a ricordi familiari del passato, crea un’attitudine all’incontro e alla relazione e offre ai più anziani l’occasione per insegnare un’attività manuale, oggi desueta ai più giovani.

Il progetto 50 Miglia prende vita grazie al coinvolgimento delle persone, alle quali è stato chiesto di realizzare una striscia in maglia lunga 150 cm e alta 10 cm, realizzata ai ferri o all’uncinetto, con due anelli per i polsi alle estremità. Tutte le strisce in maglia sono state consegnate all’organizzazione, che le fornirà ai partecipanti della catena umana il giorno dell’evento.

È ancora possibile iscriversi alla manifestazione. La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione è disponibile esclusivamente sulla web app www.50migliabgbs2023.it. I partecipanti potranno scegliere dove collocarsi nella catena umana, selezionando una delle 24 località e poi uno specifico segmento del tracciato. Domenica 4 giugno l’appuntamento per gli iscritti è dalle 9:30 presso il punto di ritrovo del segmento prescelto in fase d’iscrizione. Qui verrà consegnata la striscia in maglia e si verrà indirizzati alla propria postazione, con il supporto dei volontari.

La quota d’iscrizione per partecipare a 50 Miglia è a partire da 3 euro: l’intero ricavato sarà devoluto a favore di centri che seguono i giovani con problemi legati al periodo post-Covid.

Per la zona di Bergamo, i destinatari saranno il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, ed il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSM-D) dell’Asst Bergamo Ovest di Treviglio. Per la zona di Brescia, i destinatari saranno l’U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in città è stata emessa un’ordinanza che istituisce diversi provvedimenti viabilistici.