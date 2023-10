Candia Lomellina, rifiuti industriali e pericolosi sul terreno agricolo: scatta il sequestro

Candia Lomellina (Pavia), 13 ottobre 2023 – Un ingente quantitativo di rifiuti industriali e pericolosi, tra i quali rottami di ferro, parti di linee produttive per la lavorazione del riso, lastre in fibra di amianto, olii minerali e materiali di risulta, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Pavia all’interno di un’area privata di 20mila metri quadrati di Candia Lomellina, sede di una azienda agricola.

Il materiale era stoccato illecitamente in terreno non cementato e permeabile nel quale era concreto il rischio che il percolato potesse raggiungere e inquinare le falde acquifere. La presenza dei rifiuti è stata accertata anche grazie ad una ricognizione aerea effettuata con la collaborazione della Sezione Aerea di Varese. Il rappresentante legale della società proprietaria dell’area è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva.

Il Comune di Candia, su segnalazione delle Fiamme gialle, ha emesso una ordinanza urgente di inagibilità e messa in sicurezza di alcuni fabbricati pericolanti che si trovano sulla superficie adibita a discarica.