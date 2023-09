Bus: non cambiano i prezzi degli abbonamenti per studenti. E si potrà viaggiare anche d’estate

Pavia, 7 settembre 2023 – Gli studenti che sottoscriveranno l’abbonamento annuale ad Autoguidovie, potranno viaggiare anche per tutta l’estate sulla rete di trasporti urbana ed extraurbana ad un prezzo vantaggioso. In vista della ripresa delle lezioni, Autoguidovie per non gravare sulle tasche dei propri clienti, ha deciso di mantenere inalterati per tutto settembre i prezzi degli abbonamenti con soluzione unica inoltre gli studenti che sceglieranno l’abbonamento annuale studenti avranno diritto al “Summer Pass”, un abbonamento nuovo, valido tutta l’estate, e che permette di viaggiare sull’intera rete di Pavia incluso il servizio a chiamata Miobus Oltrepò.

L’abbonamento estivo sarà acquistabile nei prossimi mesi al costo di 30 euro dall’app Autoguidovie e consentirà di spostarsi anche quando le scuole saranno chiuse.

Il servizio a Voghera

Il servizio scuolabus a Voghera, realizzato in collaborazione con il Comune e dedicato agli istituti Dante Alighieri e Sandro Pertini, invece è ripartito martedì 5 settembre e per usufruirne occorre recarsi in Comune ed effettuare l’iscrizione; confermata l’iscrizione da parte del Municipio, dirigersi all’Infopoint in via Oriolo 23 a Voghera (aperto sabato 9 dalle 9 alle 12, martedì 12 dalle 10 alle 14 e sabato dalle 9 alle 12) o l’Infopoint a Pavia in viale Trieste 23 (da lunedì a venerdì dalle 6.30-18.30, sabato ore 7.30-12.30) per tesserarsi e acquistare l’abbonamento.

I costi

Le tariffe del servizio, riservate agli iscritti secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale, con formula abbonamento annuale, sono di 25 euro con fascia Isee da 0 a 3.000 euro; 60 euro con fascia Isee da 3.000,01 a 10.000 euro; 130 euro con fascia Isee da 10.000,01 a 15.000 euro; 170 euro con fascia Isee superiore ai 15.000 euro. Invece l’abbonamento mensile, a tariffa unica con costo stabilito a 25 euro. Non ci saranno variazioni di prezzo anche per gli studenti universitari. Grazie a un accordo tra Comune e Ateneo, resta invariato il prezzo scontato annuale di “Unipass” (comprensivo di tessera): a 25 euro per studenti, dottorandi, studenti Erasmus e volontari del servizio civile nazionale; a 175 euro per specializzandi e maturandi.

Dell’aumento tariffario pari al 3,21%, determinato dal tasso di inflazione e dall’adeguamento Istat, si sono fatti carico l’Università di Pavia e il Comune di Pavia.