Inverno a Milano, torna il Bus degli angeli: pasti caldi e coperte per i senzatetto

Milano, 18 dicembre 2023 – Quando si dice che il viaggio è la meta. Sono tante le persone che vivono per la strada, senza un tetto sulla testa. In loro aiuto da questa sera, lunedì 18 dicembre 2023, fino al 15 marzo 2024, per tutta la stagione invernale dunque, un lungo autobus circolerà in alcune zone di Milano per fornire un pasto caldo e fare da rifugio itinerante agli homeless.

Sul bus tavolini e zona comfort

Riprende infatti a circolare per le strade di Milano il Bus degli Angeli, un mezzo Atm lungo 12 metri riadattato dai tecnici dell’officina di viale Molise che lo hanno equipaggiato con servizi di prima accoglienza. Il pullman è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti ed è dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi.

Coi City Angeles dalle 21 a mezzanotte

Il servizio, curato dai City Angels, sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 alla mezzanotte, fino al prossimo 15 marzo, per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Un’iniziativa che Atm sta portando avanti in questi anni per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e contribuire a sensibilizzare tutta la comunità sui temi della sostenibilità sociale.

Il percorso del bus degli angeli