Blitz al Parco delle Groane, sequestrati droga, un coltello e un machete

Cesate (Milano), 23 luglio 2024 – Nuovo blitz dei carabinieri della stazione di Cesate, martedì mattina, nel parco delle Groane. I militari della stazione locale, supportati dai colleghi della Compagnia di Rho, nell'ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga nell'immenso polmone verde che si estende tra le province di Milano e quella di Monza Brianza, e che nelle scorse settimane hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e allo smantellamento di diversi bivacchi utilizzati quali basi di spaccio, questa mattina hanno fatto un altro servizio di perlustrazione appiedata all'interno dell’area boschiva che costeggia la via XIV strada fino ai confini con il Comune di Solaro. Durante i controlli è stato individuato un bivacco utilizzato come punto di spaccio. Lo smantellamento del bivacco ha consentito di rinvenire quattro involucri in cellophane contenenti 29 grammi circa di cocaina, due barattoli in vetro e un involucro in cellophane contenenti 360 grammi di sostanza da taglio nonché un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 29 centimetri, un machete della lunghezza di 46 centimetri circa e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato, il coltello e il machete probabilmente vengono usati dagli spacciatori per minacciare clienti che non pagano.