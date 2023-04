Bonus trasporti 2023: come richiederlo per gli abbonamenti di Trenord e Atm

Bonus Trasporti: ecco alcune dritte per fare richiesta alle due principali aziende di trasporti lombarde, Trenord e Atm, del contributo previsto dal governo per gli abbonamenti sui mezzi pubblici.

Per quanto riguarda l’azienda che gestisce il servizio di trasporto su rotaia il bonus è disponibile anche per gli acquisti online sul sito www.trenord.it.

Sul portale dell’azienda il contributo verrà erogato contestualmente all’acquisto dell’abbonamento, che sarà direttamente scontato fino a un massimo di 60 euro. Gli abbonamenti scontati con il bonus si potranno acquistare sul sito trenord.it a partire da giovedì 27 aprile.

Sarà possibile ricevere assistenza e richiedere informazioni presso le biglietterie Trenord. I voucher rilasciati dal ministero ad aprile devono essere utilizzati tassativamente entro la fine del mese, anche per acquistare gli abbonamenti di maggio. Il bonus trasporti è utilizzabile anche per l'acquisto degli abbonamenti Mobility, gli abbonamenti riservati alle aziende che vogliono incentivare i viaggi sui mezzi pubblici dei loro dipendenti.

Utilizzare il Bonus Trasporti per l'acquisto di un abbonamento è molto semplice. Nulla cambia rispetto alla normale procedura di acquisto: solo in fase di pagamento tra i metodi opzionabili apparirà una sezione dedicata "Utilizza il bonus trasporti" , in cui inserire il codice del coupon precedentemente richiesto dal portale del ministero.

Bisogna poi cliccare il pulsante "applica bonus" per procedere alla verifica della possibilità di accedere al contributo. Nel caso di esito positivo, si può proseguire con l’acquisto.

Nel caso in cui il prezzo dell'abbonamento che si desidera acquistare sia superiore al valore del bonus, sarà necessario indicare un secondo metodo di pagamento per la parte eccedente (carte di credito, paypal, satispay, scalapay).

Vediamo invece alcune informazioni riguardo l’utilizzo del bonus con Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi che gestisce i servizi sotterranei e di superficie nella rete meneghina.

Per usare il bonus, l’abbonamento Atm va comprato o attivato ai totem entro il 28 del mese, sia se acquistato sui canali digitali (app, sito, home banking, bancomat), procedura a cui segue l’attivazione ai totem entro il 28 del mese, sia se comprato l’abbonamento in edicola, alle rivendite o se ritirato alle stampanti self-service. Non è possibile riscattare il bonus su abbonamenti comprati o attivati dopo il 28 del mese.

Secondo quanto indicato dal ministero del Lavoro non si può ottenere il bonus su abbonamenti comprati prima dell’1 aprile, anche se questi sono ancora validi.

Il bonus non si riscatta agli Atm Point, né alle rivendite. Si applica a tutti gli abbonamenti “targati” Atm: ordinari, agevolati per giovani o altre categorie, agevolati in base all’Isee, Esselunga, convenzionati, fatti ai Caf o agli Atm Point.

Il contributo può essere richiesto solo per gli abbonamenti annuali o mensili. Non si applica agli abbonamenti settimanali e nemmeno per quelli su cui pende una richiesta di rimborso avanzata dall’utente

Sono necessarie tre operazioni, da concludere tutte nello stesso mese. Entro due mesi dal termine della procedura il bonus verrà accreditato con un bonifico sul conto corrente del richiedente.

Bisogna partire compilando la domanda del bonus sul sito del ministero del Lavoro (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) utilizzando Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Al momento di compilare la domanda bisogna selezionare l’operatore di trasporto (in questo caso la voce "ATM Azienda Trasporti Milanesi". Attenzione a non commettere errori o il contributo non potrà essere assegnato), dichiarare la condizione di reddito (non superiore a 20.000 euro per il 2022) e inserire l’importo del bonus.

Così facendo si riceverà un codice da usare sul sito di Atm per chiedere l’accredito dell’importo.

Successivamente – ed è questa l’operazione due – bisogna acquistare l’abbonamento e attivarlo entro il 28 del mese, secondo le prescrizioni indicate sopra.

Infine, ultima operazione, al momento ancora non disponibile sul sito di Atm (ma presto sarà online, garantiscono dall’azienda), bisogna chiedere l’accredito del bonus nella propria area personale sul portale di Atm.