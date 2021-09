Green pass sempre più centrale nella nostra quotidianità. Oggi, infatti, il Consiglio dei ministri si è riunito per estendere l'obbligo del certificato verde alle mense scolastiche (e universitarie) e agli addetti alle pulizie degli istituti, oltre ai lavoratori esterni che operano nelle Rsa.

Una sorta di 'antipasto' di quel che dovrebbe arrivare settimana prossima, ovvero l'estensione dell'obbligatorietà del Green pass a tutte quelle categorie che frequentano i luoghi dove è richiesto ai clienti: ristoratori, camerieri, barman, gestori di locali e dipendenti di cinema e teatri, così come istruttori sportivi in palestre e piscine. Coinvolti anche gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico locale, come chi lavora a contatto con il pubblico, ovvero agli sportelli. Infine, nonostante la contrarietà di alcune forze di maggioranza, è ancora sul tavolo l'ipotesi di obbligo vaccinale, qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse. La decisione verrà presa in autunno, guardando alla curva del contagio in seguito alla riapertura delle scuole e alla copertura vaccinale della popolazione.

Per ora, secondo il monitoraggio del Gimne, si rileva al contrario il primo calo di contagi dopo 9 settimane di aumento. Dall'1 al 7 settembre, rispetto alla settimana precedente, si registra, infatti, una diminuzione del 12,5% dei nuovi casi di Coronavirus (39.511 rispetto a 45.134) e scendono anche i casi attualmente positivi (133.787 rispetto a 137.925). Questo va di passo con un'ulteriore frenata negli ospedali, dove si rileva un lieve aumento 'solo' dell'1,3% di ricoveri in area medica con sintomi (4.307 rispetto a 4.252) e del 3,5% dei ricoveri in terapie intensive (563 rispetto 544).

Intanto l'Oms sta monitorando attentamente la variante Mu, classificata come VOI (variente di interesse) per la sua rapida diffusione in Sudamerica - dove è stata rilevata la prima volta, lo scorso gennaio in Colombia - e per le sue numerose mutazioni, di cui otto particolarmente aggressive, che potrebbero renderla in grado di resistere ai vaccini. Oggi anche l'Ema è intervenuta sulla variate Mu: "Potenzialmente potrebbe essere più preoccupante risetto alle altre varianti emergenti, perché ha dimostrato una maggiore capacità di sfuggire all'immunità", ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco. "Non abbiamo ancora dati per dire che si sta diffondendo molto - ha precisato - né per sapere se potrà soppiantare la Delta. Ma in ogni caso discuteremo con gli sviluppatori, per cercare di capire se e quanto i vaccini abbiano una capacità di protezione anche nei confronti di questa variante".

Sono 5.522 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia (ieri 5.923), per un tasso positività in leggero calo all'1,9% rispetto al 2% di ieri; 59 i decessi (ieri 69). Sono 291.468 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute; ieri erano stati 301.980. In dimunuzione le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4230 (ieri 4235), con un calo di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 558 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 38 ingressi nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.590.941, i morti 129.766. I dimessi e i guariti sono invece 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 663 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Lombardia.

ABRUZZO - Sono 131 (di età compresa tra 3 e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.916. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.186 dimessi/guariti (+125 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.196 (+6 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 425 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 77 i nuovi casi di Covid-19 su 7.169 tamponi processati nella giornata di ieri. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un totale di 1.188 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 20 ai quali vanno aggiunti i 7 che si trovano in terapia intensiva. Le nuove positivita' sono 30 su 755 tamponi molecolari effettuati e 47 su 6.414 test antigenici. Su 236.395 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.085 sono risultate positive. Le persone positive ad un test antigenico sono 27.481. I guariti totali sono 75.408.

BASILICATA - Sono 34 i nuovi positivi al Covid su 951 tamponi molecolari processati ieri in Basilicata. È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla task force della Regione. Nella stessa giornata sono state registrate 58 guarigioni (tutti residenti) e si è verificato un decesso: si tratta di un 67enne non vaccinato. Sono 53 le persone ricoverate negli ospedali lucani, di cui tre ricoverate nel reparto di terapia intensiva al San Carlo di Potenza. Con questo aggiornamento sono 1.321 i lucani totali attualmente positivi al Covid.

CAMPANIA - Sono 410 i nuovi positivi al Covid in Campania, dove sono stati effettuati 17.029 test. Sei i decessi (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 21 su 656, quelli di degenza 351 su 3.160. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania.

EMILIA-ROMAGNA - In Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 416.228 casi di positività, 449 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.175 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,5%). L'eta' media dei nuovi positivi di oggi e' 38,3 anni. Purtroppo, si registrano tre decessi: uno in provincia di Parma (un uomo di 81 anni), uno in provincia di Bologna (una donna di 88 anni) e uno nel Riminese (una donna di 92 anni).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.270 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi (tra cui 6 migranti/richiedenti asilo nell'area triestina) con una percentuale di positività del 3,5%. Sono inoltre 4.207 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,12%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 47 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



LAZIO - Sono 13.092 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 463 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 12.571 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 356.336 e i morti 8.561, su un totale di 377.989 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

MARCHE - Altri 209 nuovi casi di Covid-19 nelle Marche, In totale sono stati processati 3.830 tamponi: Il tasso di positività è del 8,4%. Non ci sono nuove vittime rispetto a ieri; morti da Covid-19 che da inizio pandemia restano dunque a quota 3.054 (1.714 uomini e 1.340 donne) con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse.

PIEMONTE - Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 234 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari all'1,2% di 20.336 tamponi eseguiti, di cui 14.966 antigenici. Dei 234 nuovi casi, gli asintomatici sono 95 (40,6%). Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi, con il totale che diventa quindi 11.730 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti rimangono complessivamente 363.158 (+198 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (-2 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 181 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.757 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 6.618.276 (+ 20.336 rispetto a ieri), di cui 2.069.839 risultati negativi.

PUGLIA - Sono 178 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta dell'1,25% dei 14.233 test processati. Gli attualmente positivi sono 3.854 di cui 205 ricoverati in area non critica covid e 25 in Terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Non ci sono state vittime dell'infezione da coronavirus mentre il totale dei guariti sale a 254.857: 302 in più rispetto a ieri.

SARDEGNA - In Sardegna sono 147 i nuovi casi di Covid accertati, su 3.035 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.323 test. Il bilancio delle vittime sale a 1.604, aggravato da altri tre decessi, segnalati nell'ultimo aggiornamento della Regione: sono morte due donne, una di 85 anni nel Sassarese e una di 71 del Sud Sardegna, e un uomo di 71 anni, sempre nel Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 227 (+1). Sono 5.444 sono i casi di isolamento domiciliare, 292 in meno rispetto a ieri.

SICILIA - Sono 929 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, 12 i morti e 1.744 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola sono 27.189 i positivi - 827 in meno rispetto a ieri - e di questi 809 sono ricoverati in regime ordinario, 117 in terapia intensiva (con 7 nuovi ingressi) e 26.263 sono in isolamento domiciliare.

TOSCANA - In Toscana sono 495 i nuovi casi Covid (482 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico), che portano il totale a 275.510 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 9.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 448 (stabili rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 87,8 anni