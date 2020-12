Milano, 12 dicembre 2020 - Milano si prepara tirare una boccata d'ossigeno, da domani con l'ingresso effettivo in zona gialla e la riapertura di bar e locali fino alle 18 (fino alle 22 per l'asporto). Ma gia in queste ore si vive il clima di gioia per la promozione da zona arancione a gialla, ma anche l'ansia per i nuovi dati sul contagio in città,dopo che ieri a livello regionale si è registrato un aumento dei nuovi positivi: 2.938 nuovi casi. Dunque un'impennata con quasi mille contagi in più rispetto al giorno precedente. Aumento che è anche frutto del maggior numero di tamponi processati: 32.871 contro i 24.229 di giovedì. Occhi puntanti soprattutto sui nuovi casi nel Milanese. Ieri si sono registrati 844 positivi in 24 ore nell'area metropolitana, di cui 299 nel capoluogo. Mentre giovedi i nuovi contagi erano 632 in provincia, di cui 334 a Milano. Tra le altre province lombarde colpite dal virus, in questa seconda ondata il Covid 19sferza ancora Varese, che ieri ha registrato 464 positivi, Como +315, Monza e Brianza +239, Mantova +232. Seguono con netto distacco Pavia +171 prositivi Brescia +163, Bergamo +130, Lodi +104, Sondrio +77, Lecco +64 e Cremona +60.

A Milano c'è il "Tampone sospeso"

E' partita stamattina, in piazzale Baiamonti, l'iniziativa "Tampone Sospeso", test molecolari gratuiti offerti agli indigenti. Un regalo natalizio diverso dal solito, ma pensato per quelle persone che, a causa della loro difficile situazione economica non potrebbero accedervi. L'iniziativa, realizzata in collaborazione tra Adl Cobas, Arci Milano, Medicina Solidale, si svolge in un tendone sanificato ad opera di una brigata di 50 volontari (Brigata Sanitaria Soccorso Rosso), tra cui molti medici e infermieri, pronta a prendersi cura di chi vi si recherà per sottoporsi al tampone.

Lombardia zona gialla: tutto quello che c'è da sapere

Intanto la Lombardia si prepara a vivere una settimana da zona zona gialla con regole "soft". Dal 21 dicembre al 6 gennaio le cose cambieranno nuovamente con il Dpcm Natale che prevede regole più rigide, in primis il divieto di uscire dalla regione. Nei giorni di Natale, Santo Stefano e il primo gennaio è prevista un'ulteriore stretta con il divieto di uscita dal Comune di residenza ma su questo punto il premier Conte sembra intenzionato a fare un passo indietro. Un dietrofont invocato da sindaci e presidenti di regione, non ultimo il governatore Attilio Fontana. "Noi l'abbiamo detto da subito che, nel rispetto delle regole, chiediamo al governo di modificare e consentire le possibilità di spostamenti tra i Comuni il giorno di Natale - ha ribadito oggi l'assessore al Welfare Giulio Gallera, a margine della presentazione del nuovo Humanitas Emergency Center a Bergamo -. Non bisogna ovviamente fare pranzi con decine di persone, ma riunirsi e ricongiungersi con i genitori o i figli in numeri ridotti è assolutamente necessario". Non tutti però nel Governo sono favorevoli a un allenamento della stretta: il ministro per gli Affari

Bollettino Covid Regione Lombardia 12 dicembre

