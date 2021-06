Con i dati del contagio da Coronvirus in flessione da giorni, con diverse regioni senza nuovi casi positivi, l'attenzione di medici e non solo è rivolta al diffondersi della Variante Delta destinata a diventare dominante non solo in Inghilterra e in via di diffusione in tutte le regioni italiane. Non mancano le polemiche su come contrastarne lo sviluppi e sui rimedi da porre in atto. Il virologo Andrea Crisanti ritiene che "le zone rosse per contenere la variante delta " rappresentano uno sturmento insufficiente e tardivo. "Si doveva impostare una cosa del genere un mese fa, quando c'erano i primi casi. Con il 20-25% di casi di variante delta sparsi per l'Italia non riesco a immaginare come si possa fare". Dal canto suo, il "collega" Fabrizio Pregliasco sul tema mascherine asserisce "'la situazione epidemiologica è più che buona, quindi era difficile mantenere questo obbligo, anche per il fattore caldo. Rimane però, l'esigenza di una certa attenzione, perché la variante Delta è inquieta e c'è il rischio che ci sia un colpo di coda del virus. C'è di buono che andando avanti così con le vaccinazioni, non ci sarà la proporzionalità tra l'incremento dei casi e l'incremento dei casi gravi". Ma vediamo i dati di oggi.

Italia

Sono 679 i nuovi casi di contagio in prevedibile risalita rispetto a ieri quando i tamponi sequenziati erano di numero inferiore. Oggi la base di calcolo è rappresentata da 190mila tamponi, contro i 75mila del giorno precedente. Scende però da 0,5% a 0,3% il tasso di positività. E questo è il dato più incoraggiante e rilevante. Le vittime sono aumentate di 14 unità rispetto a lunedì attestandosi a 42. Va però considerato che 22 decessi sono il frutto di un ricalcolo sui morti in Campania tra novembre 2020 e maggio 2021. Depurato da questo dato, dunque, il numero odierno corretto di deceduti è 20.

Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.

I guariti sono 2.493 e gli attualmente positivi scendono a 52.824 (1.858 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.676, 20 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare si trovano 50.878 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Campania (117), seguita da Sicilia (99), e Lombardia (98).

I dati nazionali/PDF

Lombardia

In Lombardia 98 nuovi casi e tre decessi. Nelle ultime 24 ore effettuati 30.085 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale tra nuovi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,32% in media con quella nazionale. . Continuano a calare i ricoveri sia in terapia intensiva (-9, 52) , che negli altri reparti (-2, 248). I decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.778 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 38 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 26 a Milano città, 19 a Varese, 10 a Brescia, 6 a Mantova, 5 a Pavia, 2 a Como, Lecco e Lodi, 1 a Bergamo, 0 a Cremona, Monza e Brianza e Sondrio.

Variante Delta al 6% in Lombardia: servono mini lockdown

Le altre regioni

Veneto: Sono 38 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. A dirlo e' il bollettino della regione Veneto. Tre i decessi registrati da ieri. Confermato infine il trend, in corso da diverse settimane ormai, di riduzione del numero degli attualmente positivi (4.608) e del totale dei ricoveri (283).

Friuli Venezia Giulia: su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi - di cui 2 riguardanti migranti in provincia di Trieste - con una percentuale di positivita' dello 0,39%. Sono inoltre 1.397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,21%). Nella giornata odierna si registra un decesso; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.916, i clinicamente guariti 23, mentre quelli in isolamento risultano essere 192.

Alto Adige: sono 11 i nuovi casi di Covid-19 su 3.077 tamponi processati nella giornata di ieri. Da oltre due settimane non si registrano decessi causa il coronavirus per un dato complessivo di 1.180 vittime da inizio pandemia. Le nuove positivita' sono 5 su 700 tamponi molecolari esaminati e 6 su 2.377 test antigenici effettuati. Su 223.062 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.661 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 26.215. I guariti totali sono 73.556. I pazienti covid ricoverati negli ospedali sono 6 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva.

Trentino: nessun decesso da covid in Trentino, 4 nuovi contagi e vaccinazioni ormai a quota 445.000. Questi i dati in sintesi contenuti nel bollettino odierno dell'Azienda sanitaria provinciale. I quattro positivi sono emersi da 479 tamponi molecolari analizzati ieri dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre da 837 test rapidi non è emerso alcun caso nuovo. Restano 5 i pazienti covid ricoverati in ospedale dove le rianimazioni rimangono vuote. I nuovi guariti sono 6. Sul fronte delle

vaccinazioni, questa mattina si è arrivati a quota 444.652 somministrazioni, di cui 172.186 seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono rispettivamente 65.789, 84.400 e 92.93.

Emilia Romagna: 36 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, sulla base di quasi 18mila tamponi. Età media 39 anni. La maggior parte dei contagi a Bologna (12) e Modena (7). Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati: 27 un terapia intensiva (uno in meno da ieri), 194 quelli negli altri reparti Covid (+3). Ci sono altre vittime - per un totale di 13.261 da inizio pandemia - e si tratta di un 63enne e un 89enne a Bologna e di un 60enne a Ferrara. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.276 (-194 rispetto a ieri), il 93,2% in isolamento domiciliare. Vaccini: alle 15 risultano somministrate complessivamente 3.784.967 dosi; sul totale, 1.400.723 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Toscana: In Toscana sono 244.237 i casi di positivita' al Coronavirus, 18 in piu' rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,01% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.401 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.976 tamponi molecolari e 6.433 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,1% e' risultato positivo. I ricoverati sono 126 (4 in piu' rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'eta' media di 76,5 anni.

Marche: In tutta la regione, sono stati individuati 8 nuovi casi, lo 0,8% rispetto ai 1.002 tamponi processati e il totale da inizio crisi e' salito a 103.625; ad oggi, sono stati individuati 23.416 casi in provincia di Pesaro-Urbino (+2), 33.064 in provincia di Ancona (+1), 21.353 in quella di Macerata (+0), 10.283 nel Fermano (+2) e 11.367 nel Piceno (+3); inoltre, sono 4.142 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione (+0). Nelle ultime 24 ore e' proseguito il calo del numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora 1.424 (-24); tra questi, i soggetti sintomatici sono 361 (-15), con 20 (+1) operatori sanitari in quarantena. La Variante Delta si attesta al 10-12%, calano i ricoveri.

Umbria: dopo lo zero di ieri, sono otto i nuovi positivi al Covid registrati nell'ultimo giorno in Umbria dove rimane invece invariato il dato dei morti. Lo riporta il sito della Regione. Segnalati sei guariti, con gli attualmente positivi ora 779, due meno di ieri. Sono stati analizzati 2.025 tamponi e 2.629 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,17%. Scendono poi a 20, uno in meno, i ricoverati in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva (dato invariato).

Lazio: su quasi 9mila tamponi (+3.925) e oltre 15mila antigenici, si registrano 46 nuovi casi positivi al Covid (-6 su ieri), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Oggi zero positivi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, e 0 decessi a Roma. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 0,5% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma citta' sono a quota 34.

Abruzzo: sono 30 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.233 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,34% dei campioni. I ricoveri passano dai 27 di ieri ai 26 di oggi. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi: il bilancio delle vittime resta fermo a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 89 anni. L'incremento più consistente si registra in provincia dell'Aquila (+14), seguita dal Teramano (+13) e dal Chietino (+5). Nessun nuovo caso nel Pescarese. La località con più nuovi casi è Teramo (7). Gli attualmente positivi sono 900 (-93): 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 1 (invariato, senza nuovi ingressi) è in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (-92) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 71.380.

Puglia: resta stabile il tasso di positività in Puglia dove lo 0,7% degli 8323 test processati per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 59 nuovi casi di contagio di cui poco meno della metà accertati in provincia di Bari dove si contano 27 malati covid in più rispetto a ieri. Altri 18 casi sono stati rilevati in provincia di Taranto, 11 nel brindisino, 7 nel foggiano, 3 nella Bat e altrettanti in provincia di Lecce. Altri due casi riguardano residenti fuori regione e assieme ad altri 8 di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Gli attualmente positivi sono 3.123 di cui 146 ricoverati: 9 in meno rispetto a ieri. I decessi provocati dal covid sono stati due ed entrambi riguardano la provincia di Bari. Il numero complessivo dei guariti è di 243.541 unità: 406 in più rispetto a ieri.

Basilicata: sono 7 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 642 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 99. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-97). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.642 dosi. Finora sono 290.393 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,5 per cento) e 156.494 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 446.887. I residenti in Basilicata sono 553.254. Nessun caso di variante Delta

Sardegna: 11 i nuovi casi, 2.680 i test in più eseguiti, mentre si registra una nuovo decesso. In ospedale restano ricoverati 31 pazienti (-9 rispetto all'ultimo bollettino), ancora 3 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.288, 26 i guariti in più. Sul territorio, dei 57.219 casi positivi complessivamente accertati, 14.992 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.697 (+3) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.386 (+4) a Sassari.

I dati di ieri 28 giugno

Erano 389 ieri i nuovi casi positivi di Covid-19 (-393) con 75mila tamponi, in calo come di consueto nei giorni festivi (-63mila). Ieri 28 decessi (+14) e un tasso di positivita' stabile allo 0,5%. Gli attualmente contagiati sono 54.682 (-2.480) dei quali 52.670 in isolamento domiciliare, 1.723 ricoverati nei reparti ordinari (-20) e 289 in terapia intensiva (-5). Le persone dimesse o guarite sono 2.83.

Da giovedi' le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilita' ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Dopo il protocollo d'intenti sulla reciprocita' vaccinale firmato il 22 maggio scorso, su cui e' arrivato il via libera da parte della struttura commissariale a meta' giugno, i presidenti Giovanni Toti ed Alberto Cirio hanno illustrato le modalita' operative per favorire la vaccinazione estiva dei rispettivi abitanti in vacanza sulla costa ligure o sul territorio piemontese. L'accordo sara' in vigore fino al termine del periodo estivo, a meta' settembre. "E' il primo accordo di questo tipo a livello nazionale, formalizzato e operativo dal 1° luglio nelle nostre due regioni - ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - E' un servizio che vogliamo dare ai cittadini del Piemonte e della Liguria che consentira' di accedere alla seconda dose di vaccino senza rinunciare a qualche giorno di meritato riposo. E' un vantaggio anche per la campagna vaccinale perche' in questo momento il nostro obiettivo e' vaccinare il maggior numero di cittadini possibile, e quindi anche agevole e comodo poterlo fare ovunque ci si trovi, e quindi e' un ulteriore passo verso l'immunizzazione del Paese".

E la Lombardia? Serve ancora tempo

"Stiamo facendo le valutazioni, abbiamo trasmesso anche la bozza di quello che potrebbe essere un accordo al commissario Figliuolo, dopodiche' prenderemo una decisione". Sulla possibile intesa con la Regione Liguria per vaccinare i vacanzieri lombardi con la seconda dose anti Covid, lo dice il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi a Palazzo Pirelli a margine della presentazione della mostra 'Storie del grattacielo". Alla domanda se avesse sentito nelle ultime ore il governatore della

Liguria, Fontana risponde: "Con Toti ne ho parlato perche' mi ha chiamato. Bisogna avere un po' di calma e capire quanti saranno i vaccini e come saranno distribuiti. E' il momento di fare le valutazioni con calma".