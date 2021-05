Nell'ultimo giorno di coprifuoco fino alle 22, il bollettino nazionale della pandemia segna 4.452 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 3.455. Sono invece 201 le vittime in un giorno, 140 ieri. I test effettuati sono stati 262.864, con un tasso di positività all'1,7%. I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi sono 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Le vittime sono invece 124.497. Le regioni con più casi odierni sono Lombardia e Campania, entrambe a +598, seguite da Piemonte (+438), Sicilia (+411), Puglia (+407), Lazio (+348), Emilia Romagna (+331) e Veneto (+306). I contagi totali salgono a 4.167.025. I guariti sono 11.831 (ieri 9.305), per un totale di 3.727.220. Sempre in calo il numero delle persone attualmente positive, 7.583 in meno (ieri -5.991): i malati ancora attivi sono ora 315.308. Di questi, sono in isolamento domiciliare 302.080 pazienti.

Oggi in Lombardia



"Oggi siamo a quattro milioni e 800 mila dosi in tutta la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l'Europa dà sono molto basse rispetto alle nostre capacità vaccinali, che sono alte. Il nostro obiettivo è di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Brescia.

Il bollettino del 17 maggio

Abruzzo

Casi di Covid 18 in picchiata con soli 33 nuovi contagiati in tutta la regione e 493 guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2460. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 6414 (-463 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento.

Alto Adige

Sono 84 i nuovi casi su 8.044 tamponi processati, ma il dato confortante è che da sette giorni non vengono registrati decessi. Le nuove positività emerse ieri sono 41 su 938 tamponi molecolari esaminati e 43 su 7.106 test antigenici effettuati. Su 215.405 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.895 sono risultate positive. I guariti complessivi sono 71.735. Le persone trovate positive a un test antigenico sono 25.968. Per quanto concerne i ricoveri, 21 sono pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 6 quelli in terapia intensiva e 16 quelli in strutture private convenzionate.

Basilicata

Tre nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 85 nuovi contagi, a fronte di 1.453 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata si sono registrate 138 guarigioni. Le persone contagiate in regione sono 4.732 di cui 4.623 in isolamento domiciliare. Continua a calare il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 109 di cui 9 in terapia intensiva.Dati in aggiornamento



Calabria

Sono 108 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive su 3.153 tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.120 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 52.203 (+404 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 373 (-9 rispetto a ieri), di questi 26 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).

Campania

Dati in aggiornamento

Emilia Romagna

Ci sono 331 nuovi casi di Covid in più rispetto a ieri su un totale di 24.655 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dunque del 1,3%. Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi.

Friuli Venezia Giulia

Su 3.848 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,94%. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti.

Lazio

Sono 348 i nuovi casi Covid nel Lazio, contro i 388 di ieri (e i 635 di martedi' scorso). I decessi sono 14 (8.037 le vittime totali). Ancora in netto calo i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno, 216 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 44 unita' e scendono a 1.519.

Liguria





Dati in aggiornamento

Marche

Sono 115 i nuovi contagi su 3.535 tamponi: 1.845 nel percorso nuove diagnosi. Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 6,2% (ieri era dell'8,5%). Le persone contagiate nelle Marche salgono a 101.192 con 711.716 tamponi testati, compresi gli antigenici.

Piemonte

Dati in aggiornamento

Puglia

A fronte di 11.684 test , sono stati registrati 407 casi positivi. Sono stati, inoltre, registrati 21 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test, 203.808 sono i pazienti guariti e 36.789 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

Sono 237.442 i casi di positività, 291 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 216.951 (91,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.409 tamponi molecolari e 10.304 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% e' risultato positivo. Sono invece 6.240 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.932, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 969 (62 in meno rispetto a ieri), di cui 167 in terapia intensiva (11 in meno). Sono 18 i nuovi decessi: 12 uomini e 6 donne con un'eta' media di 73,8 anni.

Trentino



Nessun decesso nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 36 (12 accertati su 802 tamponi molecolari e 24 su 1.003 test rapidi). Scendono a 60 i pazienti

covid ricoverati negli ospedali trentini: ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi ma anche 10 dimissioni. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 14 persone. I nuovi guariti sono 113. Nel dettaglio, i nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 6, la maggior parte dei casi (5) di età compresa fra i 6 ed i 10 anni; c'è anche un caso in fascia 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 82. Ci sono invece 4 contagiati fra i 60 ed i 69 anni ed altrettanti in fascia 70-79 anni. Nessun contagio oggi fra gli ultra ottantenni.

Sardegna

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 61 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.251.222 tamponi, per un incremento complessivo di 2.257 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.438 in tutto). Sono invece 205 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 40 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.749 e i guariti sono complessivamente 40.778 (+301), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 6.

Sicilia

Dati in aggiornamento

Umbria

Registrano un leggero rialzo gli attualmente positivi, ora 2.343, 16 in più di lunedì. Secondo quanto riporta il sito della Regione nell'ultimo giorno sono stati registrati 69 nuovi positivi, 52 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.833 tamponi e 4.719 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0,91 per cento sul totale (1,49 il giorno precedente) e del 2,4 sui soli molecolari (era 2,6). I ricoverati nei ospedali sono 130, uno in meno, 17 dei quali nelle terapie intensive (dato invariato)

Valle d'Aosta

In Valle 9 nuovi positivi che portano il totale a 11.402 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 387, di cui 26 ricoverati. Tra questi 3 in terapia intensiva e 358 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi sale da 468 a 469.

Veneto

Veneto registra 306 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 12 decessi. Numeri in crescita rispetto al report di lunedì (erano 173 i nuovi positivi) ma su livelli ancora bassi. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.657, quello delle vittime a 11.499. Il dato più significativo riguarda il brusco calo dei soggetti positivi in isolamento domiciliare, 14.481, 1..029 in meno sul giorno precedente. Prosegue la discesa della pressione sugli ospedali. Complessivamente sono 959 (-32) i malati Covid ricoverati, dei quali 845 (-26) in area non critica, e 114 (-6) nelle terapie intensive.

L'India ha superato i 25 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia nel Paese si contano ad oggi 25.228.996 contagi, inclusi 278.719 decessi. Dal dramma indiano agli Usa dove la pantemia è in pesante frenata. A partire da mercoledì, infatti, ai newyorkesi vaccinati non sarà più richiesto di indossare mascherine o di coprire il viso. Ad annunciarlo è stato il governatore Andrew Cuomo che ha anche precisato che chi non è vaccinato o è immunodepresso dovrà continuare ad indossare la maschera ed è un obbligo coprire il viso anche sui mezzi di trasporto pubblico, nelle case di cura, negli ospedali, nelle scuole e nelle carceri.



Per il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli "è assolutamente ragionevole che debba essere fatta una terza dose di vaccino. Ma non è al momento stimabile quando potrebbe esserne raccomandata la somministrazione perché i tempi di osservazione dei soggetti

vaccinati sono ancora limitati". Intanto l'Alto Adige da giovedì apre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. Una serie di "serate vax" con Astrazeneca sono in programma in tutta la provincia. Con l'iniziativa serale l'Asl vuole avvicinare le persone che "lavorano di giorno e difficilmente si possono liberare".