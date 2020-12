Milano, 27 dicembre 2020 - Oggi è una data simbolo nella lotta al Covid-19, iniziata il 20 febbraio scorso a Codogno, dove si scoprì il "paziente 1" della pandemia in Italia. A distanza di dieci mesi in Lombardia, come nel resto d'Europa, è scattato il Vaccine-Day, con la consegna delle prime dosi di vacccino anti-coronavirus. In questa fase sarà determinante riuscire a tenere sotto controllo la curva epidemica. In Lombardia la pressione sugli ospedali da giorni è in costante calo. Ieri erano 1.606 i nuovi casi di Covid in regione su 15.337 tamponi (4.780.837 da inizio pandemia). Nuova impennata della percentuale di positivi, salita in 24 ore al 10,4% (+1 rispetto a ieri, ma al di sotto della media nazionale). In calo i decessi: ieri 36 (24.818 in totale), contro i 105 del giorno precedente. In flessione il numero dei ricoveri: calo di 9 unità nelle terapie intensive (513 posti letto occupati) e di 137 negli altri reparti (per 3.839 pazienti). I guariti/dimessi di ieri erano sono 658. A livello nazionale occhi puntati sul tasso di positività, da giorni in aumento in aumento: ieri era al 12,8%, contro il 12,5% del giorno di Natale.

Osservati speciali Veneto ed Emilia Romagna. Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5. In Emilia-Romagna 1.283 nuovi casi, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano 69 nuovi decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%.

Pregliasco: "Vaccino unica arma per uscire dal tunnel"

Tra i primi a sottoporsi al vaccino il virologo Fabrizio Pregliasco: "Ho fatto il vaccino, sto bene, nessun evento avverso nell'immediato. Sono contento di essere stato fra i primi in Lombardia, testimonial di questo V-Day. E' doveroso eseguire la vaccinazione, è l'unico modo per uscire da questo tunnel. Oggi è un punto di partenza simbolico, ci dice che possiamo cominciare a guardare con speranza al futuro".

Da domani si torna in zona arancione

Oggi è l'ulimo giorno di zona rossa in Lombardia. Domani lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre compreso si torna in zona arancione. Per queste date, come stabilito dal decreto legge del 18 dicembre, vi sarà quindi un allentamento dei divieti anti contagio. Una deroga, inoltre, consentirà di spostarsi dai comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti per una distanza non superiore a 30 km, restando in ogni caso esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Poi, di nuovo un mini lockdown dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021.

