Autovelox in Lombardia, ecco dove sono: quanto si rischia tra soldi e punti patente se non si rispettano i limiti di velocità?

Milano, 3 marzo 2025 – Ecco dove saranno in Lombardia i controlli straordinari da parte della Polizia del rispetto dei limiti di velocità. Controlli che ovviamente si aggiungono a quelli già esistente tramite postazioni fisse e straordinari ma effettuati anche da altre forze dell'ordine dai carabinieri alla Polizia locale dei Comuni lombardi.

L'invito è comunque quello di rispettare sempre i limiti per la vostra e soprattutto per l'altrui incolumità e sicurezza.

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105: Autovelox 106: Telelaser e Telelaser Trucam.

La Postrada tradale utilizza anche sistemi complessi per il controllo della velocità media sulle autostrade.come il sistena Tutor

Ecco dove saranno i controlli in Lombardia nella settimana dal 3 al 9 marzo.

Lunedì 3 marzo 2025

Strada Statale 9 via Emilia in provincia di Lodi

Giovedì 6 marzo 2025

Autostrada A 60 provincia di Varese

Venerdì 7 marzo 2025

Autostrada A7 Milano-Genova in provincia di Pavia

Domenica 9 marzo 2025

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso in provincia di Como

Bene non dimenticare quali sono i limiti attuali a seconda delle strade e le sanzioni pecuniarie e in termine di perdita dei punti patenti per chi non li rispetta

I limiti attuali:

Autostrade : 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali : 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali : 90 chilometri orari

: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni