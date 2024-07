Esodo 2024 e le autostrade in Lombardia: le chiusure notturne previste e le alternative consigliate

Milano, 26 luglio 2024. Al via il primo grande weekend di partenze. In previsione dell'aumento del traffico dovuto agli spostamenti per l'esodo estivo Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi. Qualche cantiere inevitabilmente ci sarà ma i disagi saranno limitati e soprattutto per chi viaggia tra le 21 e le 5.

Ecco dove saranno nei prossimi giorni in Lombardia i lavori di manutenzione e i consigli e le alternative per ridurre al minimo i disagi.

Autostrada A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano sulla stessa A1 o di Val Tidone sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.

Autostrada A 4

Per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 21 di lunedì 29 alle 5 di martedì 30 luglio sulla A4 Milano-Brescia, sarà c hiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Brescia . Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, sarà chiusa l'area di servizio Lambro sud. In alternativa, si consiglia, per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia sulla viabilità locale e immettersi in A8 Varese, per poi proseguire sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso in A4 a Sesto San Giovanni o a Monza.

per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza con ingresso sulla A4 a Sesto San Giovanni o a Monza. Dalle 21 di martedì 30 alle 5 di mercoledì 31 luglio sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni - Torino e Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, sarà chiusa l'area di servizio Lambro nord. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 Milano Meda verso Milano e rientrare in A4 attraverso lo svincolo di Cormano; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni verso Torino: Cormano o Milano Viale Certosa; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza.

Autostrada A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: -per chiusura del tratto Cavaria-allacciamento Diramazione Gallarate-Gattico: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, immettersi sulla viabilità ordinaria: XXV Aprile, SP341 verso Gallarate, Corso Cristoforo Colombo, via Riva e rientrare in A8 a Gallarate. -per chiusura dell'entrata di Cavaria verso Milano: Gallarate; -per chiusura dell'entrata di Cavaria verso Varese: Solbiate Arno.

