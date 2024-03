Milano, cantieri in autostrada: una settimana da incubo per gli automobilisti. Come evitare code e ritardi

Da oggi e per tutta la prossima settimana si annunciano giornate difficili per chi dovrà percorrere le autostrade da e per Milano. Ecco tutte le informazioni da sapere sul programma dei cantieri, le chiusure (per lo più notturne) di svincoli e stazioni e i percorsi alternativi per evitare brutte sorprese.

A8 Milano Varese

Dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso Milano. Nella stessa notte, ma dalle 21 alle 5 sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nello stesso tratto.

Le alternative

Chi proviene da Varese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A9, verso Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio, immettersi sulla SS233 Varesina, verso Milano ed entrare in A52 allo svincolo di Baranzate, in direzione di Rho, per poi proseguire sulla A8 attraverso il nodo Fiera, al km 2+200.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire ad Origgio, proseguire sulla SS233 Varesina, verso Milano e sulla SP300 verso con ingresso in A8 verso Milano allo svincolo di Lainate-Arese; sarà chiusa la stazione di Lainate, in entrata verso Varese.

In alternativa, chi è diretto verso Varese, potrà entrare sulla stessa A8 a Legnano, mentre chi è diretto sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, potrà entrare ad Origgio, sulla A9; sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

A4 Milano-Brescia

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di questa sera (venerdì 15) alle 5 di domani di sabato 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago per chi è diretto verso Milano e a Capriate per chi procede verso Brescia.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Capriate per chi viaggia in direzione Milano e Bergamo per chi è diretto a Brescia: Bergamo.

La stazione di stazione di Monza invece sarà chiusa dalle 21 di martedì 19 alle 5 di mercoledì 20 marzo , in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Dalle 21 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 marzo sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo; sarà chiusa l'area di servizio "Brembo nord", situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.

La stazione di Bergamo sarà chiusa dalle 21 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22 marzo , in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: Trezzo o Dalmine per chi viaggia verso Milano, Seriate per chi è diretto a Brescia.

La stazione di Capriate sarà chiusa dalle 21 mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21 marzo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo e sarà chiusa l'area di servizio "Brembo nord", situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.

Dalle 21 di venerdì 22 alle 5 di sabato 23 marzo sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano.

A8–Raccordo Fiera Milano

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera Milano, verso Rho, uscire a Mazzo di Rho, e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Monza, per poi immettersi sulla A8 verso Milano, attraverso il nodo Fiera; per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera (R37), verso Rho e Monza. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Rho, uscire allo svincolo di Cascina Merlata della A8, seguire le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino-Trieste e successivamente per SS33 Rho-Legnano, per poi immettersi sul Raccordo Fiera Milano, in direzione SS33 del Sempione; verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano e immettersi in A4 verso Venezia, fino a raggiungere Monza.