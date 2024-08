Autostrade A4 e A9, chiusure notturne: giorni, orari e percorsi alternativi

Milano, 16 agosto 2024 – Automobilisti e motociclisti fate attenzione, in questi giorni sono previste numerose chiusure autostradali in Lombardia. Ecco tutte le informazioni utili prima di mettervi in viaggio.

Sull'Autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nei seguenti giorni e orari: dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 agosto; nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, con orario 21-5.

Nelle stesse notti, ma con orario 20-5, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e la SP35 Milano-Meda in direzione di Milano e rientrare in A4 attraverso lo svincolo di Cormano; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.

Sull'Autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, con orario 23-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Agrate e l'allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

Si precisa che l'area di servizio "Brianza nord" sarà regolarmente aperta; tuttavia, all'interno della stessa, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A4 verso Milano, mentre rimarrà regolarmente percorribile il ramo di immissione sulla A58 TEEM.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Brescia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Agrate sud, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per A58/Pessano: SP121 e SP13 ed entrare in A58 TEEM attraverso la stazione di Pessano con Bornago; verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A58 TEEM verso A35/A1, uscire a Pessano con Bornago, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per Monza/Agrate Brianza, la SP121 seguendo le indicazioni per Carugate ed entrare in A4 ad Agrate nord.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 agosto, con orario 22:00-5:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco.

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia verso Lainate: entrare a Fino Mornasco; verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso.

Dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell'entrata di Como Centro,verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso; per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate, entrare a Fino Mornasco.