Auto e veicoli inquinanti, la Regione Lombardia cambia alcune norme: ecco tutte le novità

Milano, 25 settembre 2023 - La Giunta della Regione Lombardia cambia, in parte, le norme sulle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli inquinanti.

Le principali novità su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione che rispondono, secondo la Regione, al principio di fermare le auto più inquinanti ma contemporaneamente di aiutare i lombardi acquistare mezzi più ecologici.

"Promuoviamo il ricambio di veicoli inquinanti con incentivi alla rottamazione e nel frattempo introduciamo limitazioni ai motori più vecchi senza impattare in maniera ideologica sulla mobilità dei lombardi" ha dichiarato l'assessore. L'obiettivo – spiega la Regione - è consentire il rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale dei valori limite per le polveri sottili PM10 e biossido di azoto NO2.

Ecco le novità

EURO 4 DIESEL

Viene introdotta l'estensione della limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30mila abitanti di Fascia 2 a tutto l'anno (dal 1° ottobre 2023) e viene prevista la limitazione dei veicoli Euro 0 e 1 GPL e metano nei Comuni di Fascia 1 e 2 tutto l'anno (dal 1° aprile 2024). Come già disposto anche da precedenti provvedimenti, dal 1° ottobre 2023 saranno limitate le autovetture diesel anche se dotate di Fap.

SOGLIE ANNUALI

Il provvedimento disciplina anche le soglie annuali associate alla limitazione chilometrica Move-In per le tipologie di veicoli limitati, modificando e sostituendo a far data dal 1/10/2023. In particolare: