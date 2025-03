Assolto lo zio accusato di abusi sessuali sulla nipotina fino ai 10 anni

Monza, 13 Marzo 2025 - Era accusato di avere sottoposto ad abusi sessuali la nipotina dai 7 ai 10 anni. Lo zio, un brianzolo 60enne per cui la Procura di Monza aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato, è stato invece assolto "perchè il fatto non sussiste" dal gup del Tribunale di Monza Marco Formentin. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note. Ma il difensore dell'imputato, l'avvocato Marco Salerno, ha sostenuto che fosse stata violata la Carta di Noto, un documento che raccoglie le linee guida per l’esame psicologico del minore nato dalla collaborazione interdisciplinare di addetti ai lavori dopo un convegno sugli abusi sessuali ai minori che si è svolto a Noto nel 1996 e poi aggiornato nel 2002. Questo vademecum raccomanda in caso di vittime sotto i 12 anni una consulenza tecnica sulla capacità a testimoniare della presunta piccola vittima, che invece è mancata nel caso concreto. Nel 2020 quando la bambina frequentava la quinta elementare e, mentre la maestra affrontava un discorso sulla violenza alle donne, era scoppiata a piangere e aveva raccontato i presunti abusi sessuali incolpando lo zio, poi confermati alla mamma, che aveva fatto partire la denuncia. La Procura aveva poi interrogato la piccola in incidente probatorio, ma senza seguire le prassi dell'esame psicologico sulla minore in presenza di eventuali contraddizioni con altri indizi a favore dell'indagato. Come quello che, in uno degli episodi riferiti dalla bambina mentre era in auto con lo zio, in realtà a bordo c'era anche il cognato e stavano accompagnando il fratello della bimba a giocare a calcio. Dalle indagini difensive è poi anche emerso che la bambina era seguita per crisi di ansia, mal di testa e svenimenti iniziati dopo una vacanza all'estero. "Questo caso mi ha ricordato quello successo negli anni ’90 nella Bassa Modenese dove i bambini raccontarono abusi elaborando falsi ricordi negli interrogatori", commenta l'avvocato Salerno.