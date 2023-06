Allerta meteo gialla in Lombardia: diluvio a Milano e rischio temporali fino a lunedì

Maltempo, pioggia e possibili temporali sono previsti in Lombardia fino a lunedì. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla, con particolare rischio per l’area di tutta la parte meridionale della regione e delle pianure, nonché della zona dei Laghi, delle Prealpi Varesine, del Lario e dell’Appennino Pavese. A Milano si sono registrati forti piogge e allagamenti diffusi in prossimità delle reti di drenaggio urbano.

Nel corso di domenica, scrive la Protezione civile, “le precipitazioni anche a carattere convettivo saranno possibili sull'intero territorio regionale; i fenomeni saranno più probabili nella notte e tra la tarda mattinata e la prima serata. In generale, si rileva una probabilità bassa di temporali forti, ma sui settori di Pianura e sull'Appennino è previsto un più elevato potenziale per lo sviluppo di forti rovesci di pioggia localizzati, grandine di dimensioni medio-piccole, brevi e locali rinforzi del vento”.

Oltre a piogge e frequenti fulminazioni, grandinate e raffiche di vento, le autorità raccomandano attenzione perché potrebbero verificarsi effetti, generalmente localizzati, quali: danni a coperture a causa di forti raffiche di vento, rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, innesco di incendi e lesioni da fulminazione, danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate.