Allerta alimentare, formaggini richiamati per la possibile presenza di muffa

Milano, 8 novembre 2023 - Richiamo per possibile contaminazione microbiologica (muffa) di alcuni lotti di Formaggini Sapori di cascina commercializzati da Penny Market.

Lotti e confezioni

Si tratta della confezione da 289 grammi (16 formaggini da 17,5 grammi ciascuno) prodotti IN.AL.PI. S.P.A. nello stabilimento di via Cuneo 38 a Moretta (Cuneo) con data di scadenza 23 gennaio 2024 e 13 marzo 2024- I lotti di produzione sono il numero 230727 e il numero 230915

Il comunicato

“I clienti – comunica Penny Market che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e restituirlo al Punto Vendita per la sostituzione o rimborso entro il 15/11/2023. Precisiamo che il richiamo interessa solo i lotti/scadenze sopra indicati. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà”.

Altro richiamo

Nei giorni scorsi un’altro richiamo aveva riguardato tutti i lotti in commercio di Waterlife Integratore, Alkawater Plus Ionized Integratore alimentare e di Alkawater Original Formula, commercializzati da Vivere Alcalino srl, per “alto contenuto di idrossido di potassio in prodotti commercializzati dall'OSA come integratore”.