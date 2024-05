In Autoguidovie sarà un algoritmo a trovare il candidato ideale per un posto di lavoro

Pavia, 21 maggio 2024 – Una piattaforma aiuta Autoguidovie a trovare rapidamente candidati qualificati sfruttando la tecnologia e i social media. Il sistema per la nuova attività di recruiting è basato su un algoritmo di matching tra job post e candidato che migliora la qualità delle candidature analizzate dai recruiter, rendendo al contempo gli annunci più attrattivi, e consentendo ai candidati di ricercare il lavoro in modo più efficiente. Tutte le inserzioni di lavoro, inoltre, presentano una struttura molto chiara e comprensibile in cui è possibile trovare informazioni complete, dalle skills richieste alla ral e ai benefit.

Da gennaio la nuova piattaforma ha già raccolto oltre 465 candidature per le posizioni di autista (in Lombardia, Veneto e Piemonte), addetto ai servizi generali meccanici e meccatronici. "Le dinamiche tra domanda e offerta di lavoro stanno mutando repentinamente ed è importante per un’azienda come la nostra averne piena consapevolezza – ha detto Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie -. La ricerca di personale richiede infatti nuovi strumenti, più innovativi, immediati e user friendly, che possano realmente raggiungere i candidati interessati. La scelta di affidarci a StepsConnect dimostra ancora una volta la capacità di Autoguidovie di leggere il presente e anticipare il futuro, scommettendo su innovazioni e sistemi avveniristici che ci avvicinino alle persone. La piattaforma, a cui ci siamo affidati grazie a una geniale intuizione del nostro reparto HR, ci aiuterà a far crescere la squadra con la quale continueremo a realizzare servizi di mobilità ancora più efficienti, che supportino le richieste di spostamento dei territori e dei suoi abitanti, e all’insegna della sostenibilità".

"Stiamo cavalcando l’onda della digital transformation nel mercato italiano: l’hr-tech sta assumendo infatti sempre più importanza e i numeri lo stanno dimostrando grazie alla crescita che sta vivendo oggi - ha spiegato Denis Balbo, head of sales StepsConnect -. L’obiettivo è fornire ad Autoguidovie una piattaforma efficace per trovare il personale di oggi e di domani".