Autoguidovie darà 1.000 euro ai dipendenti che portano un amico da assumere in azienda

Quando c’è carenza di personale, le aziende fanno di tutto per trovare dipendenti. Ma l’idea che ha avuto Autoguidovie, una delle principali società di trasporto pubblico della Lombardia, è suo modo inedita: ogni dipendente che riuscirà a trovare un amico o un conoscente da assumere riceverà un premio di 1.000 euro.

L’azienda, come molte altre nel settore dei trasporti, ha urgente bisogno di trovare autisti. Soltanto quest’anno, la mancanza di figure professionali nel settore è aumentata del 54 per cento. Non è un lavoro per giovani, si direbbe: in Europa, solo il 3 per cento dei conducenti ha meno di 25 anni e il 40 per cento ha più di 55 anni.

E così, Autoguidovie ha lanciato la proposta: “Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di 1.000 euro”.

La società conta oggi più di un migliaio di dipendenti e opera nell’area di Pavia, Cremona, Monza e Milano ma anche in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte.