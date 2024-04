Obiettivo emissioni zero, Autoguidovie rinnova la flotta: arrivano i primi bus elettrici

Pavia, 24 aprile 2024 – Il capoluogo pavese è tra le 20 città più inqui nate d’Italia e l’elettrificazione del sistema di trasporto pubblico è un’opportunità. Iveco Bus a febbraio dello scorso anno si è aggiudicata la fornitura di 120 E-Way plug-in a pianale ribassato (100 da 12 metri di lunghezza e 20 da 9,5 metri), con un valore di oltre 67 milioni, manutenzione compresa. Le consegne sono iniziate di recente con un primo lotto di 22 E-way da 12 milioni a Bergamo/Cremona Miobus/Pavia Stn (14), Cavourese Novara Stn (3) e Dolomiti Bus (5) e un lotto di 7 E-way da 9,5 milioni a Cremona Miobus (4) e Cavourese Novara Stn (3). La nuova fornitura rientra nel piano di rinnovamento della flotta adottato da Autoguidovie e focalizzato sulla sostenibilità: scopo finale è il raggiungimento delle zero emissioni.

Ogni nuovo autobus consente il risparmio di 50,7 tonnellate di Co2 all’anno, che equivale alla piantumazione di oltre 2.400 alberi. Il piano della società di trasporto prevede il totale rinnovo della flotta con mezzi Euro 6 a basso impatto ambientale entro l’anno e sperimentazioni di eco combustibili (tipo il bio diesel). "È in atto un cambiamento epocale nel mondo della mobilità – dice Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie –. Con l’introduzione di autobus elettrici di ultima generazione, Autoguidovie amplia la propria flotta, sostenendo concretamente la transizione verso una mobilità a impatto zero". In questa tranche di 54 unità, l’investimento complessivo è di 28 milioni e mezzo, di cui 25 milioni e 400mila euro da fonti di finanziamento pubbliche.

Tra le dotazioni e le caratteristiche principali dei nuovi bus figurano la ricarica di notte in deposito in poche ore e la dotazione di due porte di accesso, del sistema di videosorveglianza, di prese Usb, di una rampa manuale per facilitare l’accesso ai disabili e di un’area dedicata alle persone in sedia a rotelle.