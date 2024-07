50 Top Pizza Italia 2024: ecco le migliori pizzerie a Milano e in Lombardia

Milano, 11 luglio 2024 – Nella classifica delle migliori pizzerie in Italia 2024 di 50 Top Pizza restano ancora ex aequo I Masanielli a Caserta di Francesco Martucci e Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli. La novità arriva invece con la seconda posizione che è di Confine, pizzeria di Francesco Capece e Mario Ventura a Milano (in piazza Cardinal Massaia) che dall’11esimo posto di 50 Top Pizza Italia 2023 è arrivata sul podio. Capece, inoltre, ha vinto anche il premio speciale per il miglior Pizzaiolo dell'anno. Non è tutto. Quest'anno, Milano – che ha anche ospitato la premiazione al Teatro Manzoni, clou della Pizza Week Milano che prosegue fino al 13 luglio con decine di eventi in 102 locali qui il programma – e la Lombardia si distinguono per la qualità delle loro pizzerie, con riconoscimenti che vanno ben oltre i confini locali. Da "Confine" a "Dry Milano", passando per le gemme nascoste della regione, a seguire gli indirizzi delle pizzerie premiate e la classica completa insieme a tutti i premi speciali assegnati.

La premiazione di 50 Top Pizza Word 2024

Le prime 40 posizioni della classifica 50 Top Pizza Italia 2024 entrano di diritto in 50 Top Pizza World 2024, la classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno al Teatro Mercadante di Napoli il 10 Settembre per la grande cerimonia di premiazione. “Un mondo, quello della pizza in Italia – dichiarano i tre curatori di 50 Top Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – che diventa sempre di più centrale nei temi gastronomici del nostro Paese e che è diventato un incubatore di idee e nuovi format, con una qualità sempre maggiore proprio nel concetto di pizzeria a 360°. L’Italia è il secondo Paese nel mondo per chilogrammi di pizza a persona consumati in un anno con più di 7 kg, superato solo dagli Stati Uniti, con un consumo medio pro capite di più di 13 kg”. 50 Top Pizza è un network che promuove la pizza di qualità, oltre che una guida consultabile gratuitamente online e sui social frutto del lavoro di migliaia di ispettori. La guida è composta da 670 indirizzi.

Confine

La pizzeria "Confine", di Francesco Capece e Mario Ventura a Milano si è aggiudicata il secondo posto della 50 Top Pizza 2024

La pizzeria "Confine", di Francesco Capece e Mario Ventura, si è aggiudicata il secondo posto a livello nazionale. Francesco Capece è stato anche nominato Pizzaiolo dell’Anno 2024, sottolineando la sua maestria e dedizione. "Confine" si è distinto per l’innovazione e l’attenzione ai dettagli, offrendo una pizza che combina tradizione e creatività in un'esperienza gastronomica unica “che unisce la miglior pizza campana (anche fritta o nel tegamino), spiegata e servita cadenzata per la condivisione, a una passione per il vino, con 3 pairing abbinabili ai menù degustazione. In carta entrées (fritti asciutti e croccanti), pizze signature e tradizionali (non basiche) con impasti ben lievitati e ottime materie prime, desserts ben fatti. Tantissimi vini da tutto il mondo e distillati”. Proposte per vegani, vegetariani e intolleranti.

Dry Milano

Al settimo posto della classifica nazionale, "Dry Milano" di Lorenzo Sirabella ha vinto il premio per la Pizza dell’Anno 2024 con la sua "Margherita Provola Affumicata & Pepe Nero di Sarawak". Questa pizzeria è famosa per il suo approccio moderno e l'atmosfera sofisticata, ideale per chi cerca una pizza gourmet in un contesto urbano.

Denis

Situata anch'essa a Milano, "Denis" ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Forno Verde 2024, che premia l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Questa pizzeria si distingue per l'uso di ingredienti locali e tecniche di cottura eco-sostenibili, offrendo una pizza che è tanto deliziosa quanto rispettosa dell'ambiente.

Modus

Al 29° posto della classifica, "Modus" di Milano continua a conquistare i palati dei clienti con le sue pizze innovative e l’atmosfera accogliente. Con una selezione di ingredienti freschi e una grande attenzione ai dettagli, "Modus" è una destinazione imperdibile per gli amanti della pizza.

Capuano's

Occupando l'80° posto, "Capuano's" è una pizzeria che si fa notare per la qualità costante e l'attenzione ai gusti tradizionali italiani. Qui, la passione per la pizza si traduce in creazioni culinarie che soddisfano anche i palati più esigenti.

La Cascina dei Sapori (Rezzato, BS)

Al 15° posto nella classifica nazionale, questa pizzeria in provincia di Brescia è un gioiello nascosto. "La Cascina dei Sapori" è rinomata per le sue pizze preparate con ingredienti di alta qualità e un’attenzione meticolosa alla preparazione e alla presentazione.

Enosteria Lipen (Triuggio, MB)

Situata al 53° posto, questa pizzeria offre una combinazione perfetta di tradizione e innovazione. "Enosteria Lipen" è famosa per il suo ambiente rustico e accogliente, che rende ogni visita un’esperienza memorabile.

La Piedigrotta (Varese)

Al 62° posto, questa pizzeria è una testimonianza della dedizione alla qualità e alla tradizione. "La Piedigrotta" serve pizze che rispettano le antiche ricette italiane, pur incorporando un tocco moderno.

Inedito (Brescia)

Posizionata al 69° posto, "Inedito" è una pizzeria che sorprende per la sua creatività e l’uso di ingredienti locali. Questa pizzeria è perfetta per chi cerca una pizza fuori dal comune, con combinazioni di sapori che esaltano il gusto di ogni ingrediente.

50 Top Pizza Italia 2024 -Il podio

Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli, Campania) – I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta, Campania) Confine – Milano, Lombardia I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto 50 Kalò – Napoli, Campania Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Campania Dry Milano – Milano, Lombardia La Notizia – Napoli, Campania Salvo – Napoli, Campania Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia Clementina – Fiumicino (RM), Lazio Sestogusto – Torino, Piemonte La Bolla – Caserta, Campania BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana I Vesuviani – Pomigliano d'Arco (NA), Campania Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania Denis – Milano, Lombardia Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania Sbanco – Roma, Lazio Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania Le Parùle – Ercolano (NA), Campania 400 Gradi – Lecce, Puglia Modus – Milano, Lombardia La Fenice – Pistoia, Toscana Re | Mi – Sassari, Sardegna 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio 'O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna Giangi – Arielli (CH), Abruzzo Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana Meunier – Corciano (PG), Umbria Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia San Martino - Pizza & Bolle – Roma, Lazio I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania La Gatta Mangiona – Roma, Lazio Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania Allegrìo – Roma, Lazio Fandango – Potenza, Basilicata Sant'Isidoro - Pizza & Bolle – Roma, Lazio Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna Gigi Pipa – Este (PD), Veneto L'Orso – Messina, Sicilia Grigoris – Mestre (VE), Veneto Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana La Contrada – Aversa (CE), Campania Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia Masardona by Cristiano Piccirillo – Roma, Lazio Frumento – Acireale (CT), Sicilia Giotto Pizzeria – Firenze, Toscana I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna Chicco – Colle di Val d'Elsa (SI), Toscana Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania Framento – Cagliari, Sardegna La Piedigrotta – Varese, Lombardia Maiori – Cagliari, Sardegna La Sorgente – Guardiagrele (CH), Abruzzo Pizza Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia Battil’oro – Querceta (LU), Toscana Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia Fuori Tempo – Canale (CN), Piemonte Inedito – Brescia, Lombardia Sa Scolla – Cagliari, Sardegna Angelo Pezzella - Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio Bro. – Napoli, Campania La Pizza - Romualdo Rizzuti – Firenze, Toscana A Rota – Roma, Lazio Don Antonio 1970 – Salerno, Campania Bas – Pesche (IS), Molise Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania Bottega Dani – Cecina (LI), Toscana Fermenta – Chieti, Abruzzo Capuano's – Milano, Lombardia Tavolo Riservato – Napoli, Campania Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria TAC - Thin and Crunchy – Roma, Lazio Da Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto Luigi Cippitelli Pizzeria – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania Extremis – Roma, Lazio Kilo – Imperia, Liguria Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte Piano B – Siracusa, Sicilia PiGreco – Volla (NA), Campania Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria Glamour - Antonello Scatorchia – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata Vadolì – Acri (CS), Calabria Antica Pizzeria Ciro 1923 – Gaeta (LT), Lazio Sileo – Nucetto (CN), Piemonte CUORE - Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia iSaulle – Quart (AO), Valle D'Aosta Sitari – Agrigento, Sicilia Lombardi Pizzeria – Maddaloni (CE), Campania

• Pizzaiolo dell’Anno 2024 - Ferrarelle Award

Francesco Capece di Confine – Milano, Lombardia

• Novità dell’Anno 2024 - Solania Award

Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania

• Migliore Proposta dei Fritti 2024 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award Clementina - Fiumicino (RM), Lazio

• Pizza dell’Anno 2024 - Latteria Sorrentina Award

Margherita Provola Affumicata & Pepe Nero di Sarawak di Dry Milano – Milano, Lombardia

• Performance dell’Anno 2024 - Robo Award

Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

• Frittatina di Pasta dell’Anno 2024 - Pastificio Di Martino Award

La Fenice – Pistoia, Toscana

• Migliore Carta dei Dessert 2024 - Cremoso - La Dispensa Award

Sestogusto – Torino, Piemonte

• Miglior Servizio della Birra 2024 - Peroni Nastro Azzurro Award

Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

• One to Watch 2024 - Fedegroup Award

Fermenta – Chieti, Abruzzo

• Denis – Milano, Lombardia

• Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

• I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta, Campania

• Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

• Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

• Pizzarium – Roma, Lazio

• Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio