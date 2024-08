10eLotto: in Lombardia vincite per 160mila euro. I numeri da controllare

Il 10eLotto premia la Lombardia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per 160mila euro: la più alta del concorso arriva da Cunardo, in provincia di Varese, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 9 Oro da 50mila euro messo a segno a Olgiate Comasco, in provincia di Como, mentre chiude i conti regionali un 8 da 10mila euro indovinato a San Donato Milanese, in provincia di Milano. Ecco i numeri estratti ieri, 6 agosto 2024, per controllare l’eventuale vincita e l’archivio dei numeri vincenti del Superenalotto di agosto 2024.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,3 miliardi di euro dall’inizio del 2024.