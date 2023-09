Crema: Csm Ingredients, erede di Arrigoni, festeggia 100 anni di margarina

Crema, 10 settembre 2023 – Compie 100 anni lo stabilimento ex Van den Bergh (a sua volta, ex Arrigoni) e da qualche anno Csm Ingredients di viale Santa Maria. Costruito nel 1923 come margarinificio e oleificio è divenuto in poco tempo un polo di innovazione e d’avanguardia nella produzione delle margarine con reparti dedicati per la spremitura dell’olio di cocco e una raffineria di oli di semi.

Negli anni 30 qui si produceva la prima margarina da solidificazione dell’olio d’oliva anziché del grasso di pesce. Lo stabilimento ha superato il periodo complesso della guerra, il bombardamento del ponte della ferrovia sul fiume Serio e i vari riassetti societari fisiologici in un secolo di storia. Nel 1955 l’azienda diventa Van den Bergh e qui viene prodotta la celebre maionese Kraft.

La Csm ora impiega a Crema 187 dipendenti dei circa 1.500 complessivi del gruppo e concentra la sua attività nella produzione di prodotti da forno, surgelati, panne vegetali, margarine, ma anche di ingredienti per la pasticceria e la panificazione che vengono commercializzati non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, con un export di circa il 20% della produzione.

Gran parte dei prodotti della fabbrica sono realizzati a partire da ingredienti di origine vegetale. Nel 2021 ha chiuso l’anno con un fatturato di 640 milioni di euro a livello globale.

Cento anni di stabilimento che vengono festeggiati dalla Csm con una nuova linea produttiva per la margarina, un progetto da oltre 2 milioni di euro, che consentirà di raggiungere 70mila tonnellate di produzione annua.

Ha spiegato Aldo Uva, Ceo di Csm Ingredients: "Questo centenario a Crema è particolarmente significativo per noi, non solo perché si tratta di un grande riconoscimento di quanto realizzato fino ad ora grazie all’impegno continuo dei lavoratori e al legame con la comunità locale. Proprio per questo abbiamo scelto di inaugurare, nel giorno del centenario, la nuova linea di produzione della margarina, un ingrediente chiave particolarmente apprezzato dall’industria alimentare sia per le sue prestazioni che per la maggiore sostenibilità rispetto alle alternative di origine animale. La nostra volontà, infatti, è quella di investire in tecnologie e prodotti per continuare ad avere ricadute economiche e sociali importanti nei territori dove operiamo e, soprattutto, per tracciare un percorso sempre più sostenibile e positivo per il futuro di tutto il comparto alimentare".

A conferma dello stretto rapporto tra lo stabilimento e il territorio, alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, il vescovo della città, monsignor Daniele Gianotti, il Ceo di Csm Ingredients Aldo Uva, il country manager Italia dell’azienda Mirco Corrado e il plant director Filippo Poggi.