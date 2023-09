Offanengo, la Coim approda sulla Luna con la navetta indiana

Offanengo (Cremona), 3 settembre 2023 – La Coim approda sulla Luna con la navetta spaziale indiana Chandrayaan 3. L’evento di portata storica per l’India è del 24 agosto ha sancito defintivamente l’ascesa economico-tecnologica del subcontinente, ma la notizia della compartecipazione alla costruzione di alcuni componenti della navetta da parte della Coim è stata resa nota solo in questi giorni.

Coim è una multinazionale italiana con il cuore a Offanengo, dove Mario Buzzella e Cesare Zocchi, rispettivamente chimico e cliente, decidono di fondare questa azienda che comincia a produrre specialità chimiche dal 1962 e che oggi opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali.

Una delle sue filiali più importanti ha sede in India, a Bahadurgarh, dove è presente dal 2004 e ha attualmente 73 dipendenti. Proprio con questo stabilimento la Coim ha avviato una collaborazione con l’ente spaziale indiano che porterà i suoi prodotti a sbarcare sulla Luna.

L’azienda indiana è entrata a far parte del novero delle industrie partner dell’agenzia spaziale indiana, fornendo materiali di altissima qualità su richiesta della stessa e diventando punto di riferimento importante nelle numerose missioni che hanno visto l’India diventare la quarta nazione ad atterrare sul nostro satellite. La sonda lunare Chandrayaan-3, lanciata il 14 luglio scorso, quindi ha compiuto con successo la missione di allunaggio anche grazie a Coim. La filiale indiana dell’azienda multinazionale con sede a Offanengo ha fornito a M/s Uma polymer ltd, proprio partner, il primer Novacote-Coiminks per estrusione PR8099, prodotto proprio dalla ditta indiana e che è servito per realizzare i tubi flessibili che garantiscono l’immissione di aria pulita e fresca nei mezzi di lancio e nella navicella poi atterrata sulla Luna. Queste soluzioni sono state utilizzate da Isro (Indian Space Research Organisation) nelle ultime 50 missioni, inclusa Chandrayaan-3.

"Siamo orgogliosi di avere contribuito a questo grande successo con un grande prodotto Coim - afferma Giuseppe Librandi, presidente e Ceo di Coim -. Ci congratuliamo con il nostro partner M/s Uma polymer ltd per la fruttuosa e duratura collaborazione con Isro, l’organizzazione indiana per la ricerca spaziale e ci auguriamo di raggiungere tanti altri ambiziosi traguardi insieme". Perché dopo questo successo l’India sta progettando il primo volo spaziale con astronauti e Coim sarà ancora suo partner.